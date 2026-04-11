Machine Gun Kelly schießt gegen seine Ex-Freundinnen

Machine Gun Kelly (35) hat bei seinem Konzert in Perth nun mächtig gegen seine Ex-Freundinnen ausgeteilt. Der Musiker performte dafür überraschend den gemeinsamen Track mit The Kid Laroi (22), "F*ck you, goodbye" – ein Song, der laut OK! normalerweise kein fester Bestandteil seiner Setlist ist. Vor dem Einsatz des Refrains wandte sich MGK direkt an das Publikum: "Ich bin definitiv nicht derjenige, der Beziehungstipps geben sollte, aber wenn ich welche geben müsste, würde ich sagen: Wenn du deine Ex anrufen musst, solltest du ihr das hier sagen..." Daraufhin ertönte der Refrain mit den Worten: "F*ck you, goodbye. Du hast mich zum letzten Mal verletzt."

Die Ansage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Gerüchteküche um seine On-Off-Beziehung mit Megan Fox (39) ohnehin wieder ordentlich brodelt. Bereits zuvor hatte MGK auf X mit einer kryptischen Nachricht für Aufsehen gesorgt: "Was zum Reality TV ist hier los", schrieb er, kurz nachdem bekannt geworden war, dass die Schauspielerin ihn wohl auf Instagram blockiert hatte. Bereits zuvor hatte er mehrfach fragwürdige Kommentare unter Megans Posts hinterlassen, darunter auch Anspielungen auf ihre gemeinsame Tochter Saga. Durch die Blockierung wurden sämtliche seiner Kommentare gelöscht.

Der Beziehungsstatus von Megan und Machine Gun Kelly ist seit ihrer Trennung Ende 2024 weiterhin undurchsichtig. In einem Interview im Podcast "Call Her Daddy" hatte die Schauspielerin erklärt: "Was ich durch diese Beziehung gelernt habe, ist, dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Deshalb denke ich, dass ich momentan keinen Kommentar zum Stand der Beziehung an sich habe." Zwar sei MGK ihre "Zwillingsseele", jedoch möchte sie darüber hinaus keine weiteren Details preisgeben. Trotzdem spekulieren die Fans nun weiter, dass der Musiker bei seinem Konzert tatsächlich einen gezielten Seitenhieb gegen Megan gemacht haben könnte.

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Imago Machine Gun Kelly beim Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas 2025

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

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Getty Images Megan Fox, Schauspielerin