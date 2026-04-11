Vanessa Brahimi meint: Serkan Yavuz wollte sie schwängern

Ein Wiedersehen mit Knalleffekt: In der Show "Nightfever" von Sam Dylan (35) sind Vanessa Brahimi und ihr Ex-Freund Serkan Yavuz (33) zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder aufeinandergetroffen – und das Ganze entwickelte sich schnell zur Enthüllungsrunde. Vor laufender Kamera packte Vanessa aus und behauptete, Serkan habe geplant, sie zu schwängern. Als Beweis zeigte sie einen Chatverlauf, in dem er seiner Schwester geschrieben haben soll: "Ich werde diese Frau schwängern." Serkan versuchte zunächst, die Aussagen zu leugnen, doch Vanessa konfrontierte ihn direkt: "Hast du nicht deiner Schwester gesagt: Ich schwängere diese Frau?"

Die Reality-Darstellerin ließ es dabei nicht bewenden. Sie bezeichnete das Verhalten ihres Ex als "Lovebombing" und erklärte, dass sie sich stets gefragt habe, warum er so schnell Kinder wollte. Gegenüber Sam Dylan schilderte sie: "Ich habe mich immer gefragt, warum er sofort Kinder will. Er hat mir gesagt, er will seine Vasektomie rückgängig machen." Als Sam schließlich auch nach dem Sexleben der beiden fragte, blockte Serkan ab. "Das beantworten wir nicht, weil das intime Sachen sind", stellte er klar. Vanessa äußerte sich dagegen zumindest vage: "Serkan und ich waren in allen Hinsichten, auch intim, auf einer Wellenlänge. In allen Hinsichten ein Match und es hat gepasst."

Doch damit nicht genug: Vanessa warf dem Realitystar in der Sendung zusätzlich eine Affäre während ihrer Beziehung vor. "Mir wurde nach der Trennung gesagt, dass Serkan zeitgleich eine andere Freundin hat. Die Freundin hat sich aufgeregt, dass er mit mir in Lappland war", ließ sie das Publikum wissen. Der Grund für den Ärger: Ein Foto, auf dem sie und Serkan eng aneinandergeschmiegt im Flugzeug zu sehen sind. Die damalige Freundin soll daraufhin richtig sauer geworden sein. Serkan wies jedoch alle Vorwürfe von sich und versicherte: "Es gibt niemanden, ich mache doch nicht 20 Mal den gleichen Fehler."

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IMAGO / STAR-MEDIA Vanessa Brahimi beim BILD Renntag 2025

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"