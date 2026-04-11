Megan Fox schließt ein Liebes-Comeback mit MGK endgültig aus

Zwischen Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) scheint es aktuell gewaltig zu kriseln. Laut einem Insider des Magazins Us Weekly soll die Kommunikation zwischen den beiden derzeit auf einem absoluten Tiefpunkt sein. "Sie waren auf einem guten Weg, und dann ist alles wieder eskaliert", schildert die Quelle und erklärt: "Sie haben so viele Meinungsverschiedenheiten und heftige Streitereien. Die Kommunikation zwischen ihnen ist schrecklich." Während MGK sich angeblich große Mühe gibt, die Schauspielerin zurückzugewinnen, soll Megan inzwischen keinerlei Interesse mehr daran haben, zur alten Liebe zurückzukehren.

Ausgerechnet ein Instagram-Post könnte letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Anfang April teilte der Rapper mehrere Fotos von Tochter Saga. Zwar war das Gesicht des Mädchens mit Emojis verdeckt, doch laut Us Weekly habe Megan äußerst verärgert reagiert. Eigentlich sollen sich die beiden darauf geeinigt haben, ihre Tochter konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dass der Rapper diese Abmachung nun missachtet haben soll, war offenbar der "letzte Tropfen", der für Megan alles veränderte. Bereits zuvor hatte MGK mit mehreren fragwürdigen Kommentaren unter ihren Instagram-Beiträgen für Unmut gesorgt.

Megan und MGK lernten sich 2020 kennen und führten bis 2024 eine turbulente On-off-Beziehung. Ihre gemeinsame Tochter Saga kam im März 2025 zur Welt – allerdings trennten sich die beiden noch vor ihrer Geburt. Während der Musiker in der Vergangenheit immer wieder betonte, wie sehr er Megan als Mutter respektiere, zeigte er zuletzt auf der Bühne eine deutlich provokantere Seite. Bei seinem Konzert in Perth teilte er mit einem Song scharf gegen Ex-Freundinnen aus und befeuerte damit die Spekulationen, dass auch Megan gemeint gewesen sein könnte. Ob sich die beiden zumindest ihrer Tochter zuliebe wieder annähern können, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

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Getty Images Megan Fox im Mai 2023

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Imago Machine Gun Kelly bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2025