Altes Video von Prinz Harry und Kanye West wirft Fragen auf

Ein uralter Moment zwischen Prinz Harry (41), Prinz William (43), Kanye West (48) und P. Diddy (56) bekommt heute einen bitteren Beigeschmack. Eigentlich war das Treffen der vier 2007 nichts Besonderes: Berichten von Radar Online zufolge trafen die Rapper die Prinzen im Rahmen eines Gedenkkonzerts für Prinzessin Diana (†36) – das gehört zum Standardprogramm. Doch weil sowohl P. Diddy als auch Kanye heute als umstritten und skandalträchtig gelten, löst der Clip heute Diskussionen aus. Er geht im Netz viral und User begegnen dem mit jeder Menge Spott und Häme, besonders in Harrys Richtung. "Das Trollen von Prinz Harry ist brutal. [...] Das Material wird ihn weiter verfolgen", meint ein Insider zu dem Magazin.

Der Umgang mit dem eigentlich alten Video zeigt sehr gut, wie vergangene Momente im Hinblick auf aktuelle Skandale in einen neuen Kontext gesetzt werden können. Dabei muss bedacht werden, dass die heutigen Schlagzeilen um Kanye und P. Diddy damals noch keine Rolle gespielt haben. Kanye mag heute aufgrund seiner wiederholt antisemitischen Äußerungen ein Einreiseverbot nach Großbritannien bekommen haben – in den 2000ern war er aber ein gefeierter Star. Gleiches gilt für Diddy. Der 56-Jährige sorgte in den vergangenen zwei Jahren für einen der größten Skandale seit Langem. Aktuell sitzt er wegen mehrerer Vorwürfe, darunter Vergewaltigung und Sexhandel, im Gefängnis. 2007 war er aber nicht mehr als ein einflussreicher Musikproduzent und Rapper.

Dass vor allem Harry hier den Spott abbekommt, könnte an dem tiefen Graben zwischen ihm und seinem älteren Bruder William liegen. Der ist zwar auch auf den Aufnahmen zu sehen, doch die Kommentare betrachten das Material vor allem für den Aussteiger-Royal als unvorteilhaft und schlecht gealtert. In Großbritannien könnte die Beliebtheit der Brüder nicht weiter auseinandergehen. Regelmäßige Umfragen beweisen immer wieder, dass William im Ranking zu den beliebtesten Royals gehört, während Harry sich im unteren Bereich einreiht. Gleichzeitig sollen die Geschwister auch privat zerstritten sein. Der Adelsexperte Russell Myers erklärte im Podcast "A Right Royal Podcast": "Alles, was mir über diese Beziehung erzählt wird, ist, dass sie nicht schlechter sein könnte." Eine Chance auf Versöhnung gebe es nicht – auch wenn Harry das wohl gerne ändern würde, soll William die Tür vollständig geschlossen haben.

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Getty Images Prinz William, Kanye West, Prinz Harry und P. Diddy, 2007

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Getty Images Kanye West, Prinz Harry und P. Diddy

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus