Trotz negativer Erfahrungen: Katie Price plant nächste OPs

Katie Price (47) hat trotz negativer Erfahrungen mit einer kürzlich durchgeführten Botox-Behandlung am Kinn angekündigt, weitere kosmetische Eingriffe vornehmen zu lassen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre Pläne für zukünftige Schönheitsoperationen und betonte, dass sie keinerlei Bedenken habe, sich weiteren Prozeduren zu unterziehen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie spielte Katie ein Spiel namens "Würdest du jemals?" und beantwortete dabei Fragen rund um das Thema Schönheitseingriffe. Dabei versicherte das ehemalige Model auch, dass sie noch nie über einen ihrer Eingriffe gelogen habe. "Ich habe nie über irgendeine Prozedur gelogen, die ich machen lassen habe. Wenn überhaupt, bin ich zu ehrlich", erklärte Katie gegenüber ihrer Schwester.

Als Sophie über ihre eigene Brust-OP aus dem Jahr 2008 sprach, scherzte Katie, ihre Schwester sei nun "auf der Leiter". Auf die Frage, auf welcher Sprosse der Leiter sie selbst stehe, antwortete die 47-Jährige humorvoll: "Ich habe jetzt ein Gerüst gebaut. Als Nächstes werde ich ein Kran sein." Zudem verteidigte Katie in ihrem Podcast ihre Reisen in die Türkei für kosmetische Eingriffe. Sie betonte, dass Horrorgeschichten überall passieren können und es sie nicht davon abhalte, sich behandeln zu lassen. "Man hört immer Horrorgeschichten, egal wo man hingeht", erklärte sie und fügte hinzu, dass ihr Körper schon mehrfach Implantate abgestoßen habe, sie aber dennoch zum selben Arzt zurückgekehrt sei, weil es nicht an der Person liegt, sondern einfach daran, wie der Körper auf bestimmte Dinge reagiert.

Die Botox-Behandlung an ihrem Kinn hatte bei Katie das Gefühl ausgelöst, ihr Mund sähe "verzerrt" aus, und das Sprechen fiel ihr deutlich schwerer. "Ich kann meinen Unterkiefer nicht bewegen", hatte sie zuvor in ihrem Podcast geklagt und angekündigt, diesen speziellen Eingriff nicht wiederholen zu wollen. Ihre Schwester Sophie hatte sich 2008 einer Brust-OP unterzogen, bei der sie von 34B auf 34D vergrößert wurde, spricht aber nur selten darüber. Damals erklärte Sophie, sie habe den Eingriff für sich selbst machen lassen, um Kleidung besser auszufüllen. Katie, die kürzlich den Geschäftsmann Lee Andrews geheiratet hat, ist für ihre zahlreichen Schönheits-OPs bekannt, denen wohl nun weitere folgen sollen.

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026