Angriff mit Waffe: "Hunger Games"-Ethan Jamieson verhaftet

Ethan Jamieson, bekannt aus der Filmreihe Die Tribute von Panem, ist in Raleigh, North Carolina, festgenommen worden. Der Schauspieler wurde laut Ermittlern am 8. April in Gewahrsam genommen, nachdem es am 23. März zu einem Vorfall gekommen sein soll, bei dem drei Männer verletzt worden sein könnten. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, wird Ethan vorgeworfen, die Männer – in den Akten als E.F., J.M. und K.W. geführt – mit einer 9-Millimeter-Halbautomatik angegriffen zu haben. Gegen ihn wurden drei Anklagepunkte wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe und Tötungsabsicht erhoben. Der Fall wird derzeit untersucht, weitere Details werden von den Behörden geprüft.

Nur einen Tag nach seiner Festnahme, am 9. April, lehnte das zuständige Gericht eine Freilassung gegen Kaution ab. Der Schauspieler bleibt damit vorerst in Untersuchungshaft und wartet nun auf seine nächste Anhörung, ein sogenanntes Disposition Hearing, die für den 30. April angesetzt ist. Die Ermittlungen laufen weiter, Details zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung sind bislang nicht öffentlich gemacht worden. People habe nach eigenen Angaben bei einem Vertreter des Schauspielers um eine Stellungnahme gebeten, doch eine Antwort stehe noch aus.

Ethan wurde durch seinen Part als männlicher Tribut aus Distrikt 4 im ersten "Die Tribute von Panem"-Film bekannt. Laut People handelt es sich nicht um sein erstes Zusammentreffen mit der Polizei: Im März 2025 war er in Raleigh wegen Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten festgenommen worden. Für dieses Vergehen wurde er am 26. März 2026 verurteilt – nur drei Tage nach dem nun zur Last gelegten Vorfall vom 23. März. Die Erfolgsreihe brachte auch Kolleginnen und Kollegen wie Jennifer Lawrence (35), Josh Hutcherson (33) und Liam Hemsworth (36) weltweite Aufmerksamkeit ein und machte zahlreiche junge Darsteller einem großen Publikum bekannt.

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Wake County Sheriff's Office Polizeifoto von Ethan Jamieson

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Imago Bei der Premiere von "The Hunger Games" in Los Angeles: Ethan Jamieson auf dem roten Teppich

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Imago Ethan Jamieson bei der Weltpremiere von "The Hunger Games" in Los Angeles, 12. März 2012

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