Taylor Swift gerührt: Travis Kelce reist für Ehrung extra an

Travis Kelce (36) hat eindrucksvoll bewiesen, dass ihm seine Verlobte Taylor Swift (36) über alles geht – selbst über das Pflichtprogramm beim Football. Der NFL-Star reiste laut PageSix direkt vom dreitägigen Pflichtminicamp der Kansas City Chiefs in Missouri nach New York City, um die Sängerin bei einem ganz besonderen Meilenstein ihrer Karriere zu unterstützen. Taylor wurde am Donnerstagabend im Marriott Marquis Hotel in New York City in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Damit ist die 36-Jährige die jüngste Frau, der diese Ehre je zuteilwurde. An ihrem Tisch saßen nicht nur Travis und Taylor, sondern auch ihre Mütter Andrea Swift und Donna Kelce (73) – ein echter Familienabend.

Bei der Zeremonie ließ sich das Paar auch mit zärtlichen Gesten nicht lumpen: In einem auf X veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Taylor sanft ihre Hand auf Travis' Rücken legt und er daraufhin seinen Stuhl näher an sie heranrückt. Taylors Mutter Andrea streckte zu Beginn der Zeremonie ebenfalls die Hand aus, um Travis zu begrüßen. Die Songschreiberin wurde gemeinsam mit weiteren Größen der Musikbranche geehrt, darunter Alanis Morissette (52) sowie die Kiss-Musiker Gene Simmons (76) und Paul Stanley. Ihre Aufnahme in die Hall of Fame wurde unter anderem mit Songs wie "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", "Blank Space", "Anti-Hero" und "Love Story" begründet. Möglich wurde die Nominierung durch ihren beeindruckenden Songwriting-Katalog sowie die Veröffentlichung ihres Debüt-Tracks "Tim McGraw" im Jahr 2006 – die erforderliche 20-Jahres-Frist war damit erfüllt.

Travis, der mit seiner Aktion definitiv nicht nur bei seiner Verlobten Taylor, sondern auch bei ihren Fans Pluspunkte sammelte, geht in der kommenden NFL-Saison in seine bereits 14. Runde und gehört mit drei Super-Bowl-Siegen zu den erfolgreichsten Spielern seiner Generation. Für ihn war der Abstecher nach New York eine besondere Priorität: Nach dem Minicamp wird er nächsten Monat bereits wieder für das Trainingslager der Chiefs im Einsatz sein. Die Hochzeit des Paares soll im Juli ebenfalls in New York stattfinden.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Este Haim, Taylor Swift und Mariska Hargitay feuern die New York Knicks in den NBA Finals im Madison Square Garden an