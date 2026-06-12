Heather Locklear macht ihre neue Liebe jetzt offiziell

Heather Locklear (64) ist neu verliebt – und das ausgerechnet in einen alten Bekannten aus den Achtzigern: Die Schauspielerin bestätigte im Podcast "Hollywood & Divine" ihre Beziehung mit Schauspieler Lorenzo Lamas (68). Die beiden machten ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt Ende April bei der Chiller Theatre Expo in New Jersey. Kurz darauf begleitete Lorenzo die Schauspielerin auch zur Hochzeit ihrer Tochter Ava Sambora (28) im Mai. Von ihrem neuen Freund schwärmt Heather in höchsten Tönen: "Mein neuer Freund ist sehr ... alles", sagte sie im Podcast. "Wenn ich dieser Person sage, dass ich sie liebe, dann sage ich wirklich: 'Ich liebe dich, Gott.' Denn genau so ist es passiert. Es kommt von Gott." Und weiter: "Ich lebe gerade die beste Zeit meines Lebens."

Passend dazu äußerte sich auch Lorenzo gegenüber Fox News Digital über die neue Liebe. Auf die Frage, ob er jemals gedacht hätte, dass aus den beiden ein Paar werden könnte, antwortete er ehrlich: "Die kurze Antwort ist nein. Ich meine, ich habe viele Irrwege hinter mir, aber sie ist die erstaunlichste Frau, die ich je kennengelernt habe." Kennengelernt haben sich die beiden schon vor rund vier Jahrzehnten, als Heather die Serie "Dynasty" und Lorenzo die Serie "Falcon Crest" drehte. 1983 posierten sie sogar gemeinsam für das Magazin Playgirl.

Im Podcast sprach Heather auch über ihre früheren Ehen – und betonte dabei, wie anders ihr Leben heute ist. Seit Jahrzehnten lebt sie abseits des Hollywood-Trubels in Thousand Oaks in Kalifornien. "Ich hänge wirklich nicht mit Hollywood-Leuten ab", erklärte sie. "Ich lebe so weit weg. Ja. Schon seit vielen, vielen Jahren. 40 Jahre oder so." Ihre erste Ehe mit Rockstar Tommy Lee (63) dauerte von 1986 bis 1993. "Zunächst einmal: Was habe ich mir dabei gedacht, einen Rockstar zu heiraten?", erzählte sie mit einem Schmunzeln. "Ich fuhr am Wochenende dorthin, wo er gerade war. Ich nahm einen Nachtflug und kam zurück, noch völlig fertig oder verkatert. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht." Mit Tommy pflegt sie noch immer eine gute Freundschaft – und auch seine Frau Brittany Furlan (39) hat sie ins Herz geschlossen. Ihre zweite Ehe führte sie mit Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora (66), mit dem sie von 1994 bis 2007 verheiratet war und mit dem sie Tochter Ava hat.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Die Schauspieler Heather Locklear und Lorenzo Lamas sind verliebt, Juni 2026.

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Heather Locklear und Tommy Lee 1986 auf den Bahamas

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Getty Images Heather Locklear mit ihrer Tochter Ava