Kurz nach Geburt: Molly-Mae Hague teilt Fotos ihres Sohnes

Strahlend und glücklich: Molly-Mae Hague (27) hat auf Instagram intime Schnappschüsse aus dem Kreißsaal geteilt – aufgenommen kurz nach der Geburt ihres Sohnes im The Portland Hospital in London. Auf den Bildern ist sie unter anderem zu sehen, wie sie den kleinen Jungen in einem Rollstuhl sitzend im Arm hält, in ein blaues und gelbes Tuch gewickelt und mit einem blauen gestrickten Mützchen auf dem Kopf. Weitere Fotos zeigen sie und Verlobten Tommy Fury (27) gemeinsam, wie sie ihren Sohn auf der Bettkante halten – Tommy mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Auf einem anderen Bild sitzt Töchterchen Bambi bei ihr im Bett. Dazu schrieb Molly-Mae: "Ich glaube, ich werde diesen Tag niemals vergessen. Die unglaublichste Geburt, die ich mir hätte wünschen können."

Erst kurz vor der Fotoreihe hatte Molly-Mae schon offen über ihre Gefühle geschrieben – und dabei verraten, wie anders sich die zweite Geburt für sie anfühlt. "Danke, dass du so viele meiner Neugeborenenängste geheilt hast, Kleiner. Der Frieden und das Glück, die ich diesmal spüre, sind etwas, das ich mir erhofft, aber nicht zu hoffen gewagt hatte", schrieb sie auf Instagram. Wie der Sohn heißt, hat das Paar bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben. Laut einem Insider, der mit The Sun sprach, soll der Name auf Tommy Furys Boxshorts bei seinem Kampf gegen Eddie Hall am Samstag enthüllt werden – zusammen mit Bambis Namen und begleitet von blauem Feuerwerk beim Einmarsch.

Dass die zweite Schwangerschaft für Molly-Mae eine emotionale Reise war, hatte die Influencerin schon in der Vergangenheit deutlich gemacht. Sie hatte sich sehr offen darüber geäußert, wie belastend sie die Neugeborenenphase nach Bambis Geburt empfunden hatte – sie sprach sogar davon, dass sie einen positiven Schwangerschaftstest damals als "erschreckend" erlebt hätte. "Ich fand die Neugeborenenzeit so unglaublich schwierig und einschüchternd, und rückblickend kann ich nicht wirklich sagen, dass es einen Teil davon gab, den ich genossen hätte", hatte sie offen zugegeben. Auch Tommy meldete sich in der Zwischenzeit zu Wort: Gegenüber dem Mirror schwärmte er von Bambis Rolle als große Schwester und sagte: "Sie will ihn die ganze Zeit halten und bei ihm sein. Sie ist die beste große Schwester der Welt."

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Sohn, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Sohn, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026