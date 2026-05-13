"Hunger Games"-Star Ethan Jamieson erneut festgenommen

Ethan Jamieson hat erneut Ärger mit der Justiz. Der Schauspieler, der in der Filmreihe Die Tribute von Panem als männlicher Tribut aus Distrikt 4 vor der Kamera stand, ist in Wake County im US-Bundesstaat North Carolina festgenommen worden. Laut den Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, wurde Ethan am 12. Mai in Handschellen abgeführt. Der Vorwurf wiegt schwer: Er soll gegen eine gerichtliche Schutzanordnung verstoßen und trotz bestehender Auflagen eine Schusswaffe besessen haben. Die neuen Anschuldigungen stehen damit in direktem Zusammenhang mit einem bereits laufenden Verfahren gegen den Darsteller.

Gegen Ethan laufen bereits Ermittlungen wegen eines früheren Vorfalls. Aus Dokumenten geht hervor, dass er am 23. März in Raleigh drei Männer mit einer 9-Millimeter-Pistole angegriffen haben soll. Im April war der Schauspieler deshalb wegen dreifacher schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe und Tötungsabsicht festgenommen worden. Für die aktuelle Festnahme wurde eine Kaution in Höhe von 150.000 US-Dollar (rund 128.000 Euro) festgesetzt, die der "Hunger Games"-Star laut TMZ bereits hinterlegt hat. Für den 10. Juni ist ein Gerichtstermin angesetzt, zu dem Ethan erscheinen soll.

Seit der ersten Festnahme im April stehen die Vorgänge im Fokus der Justiz. Wie es für Ethan weitergeht, wird sich im Rahmen der nächsten Anhörung zeigen, bei der beide Vorwürfe und die jeweiligen Umstände genauer beleuchtet werden sollen. Weder Ethan noch sein näheres Umfeld haben sich bislang zu den Vorwürfen geäußert.

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Wake County Sheriff's Office Polizeifoto von Ethan Jamieson

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Imago Bei der Premiere von "The Hunger Games" in Los Angeles: Ethan Jamieson auf dem roten Teppich

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Imago Ethan Jamieson bei der Weltpremiere von "The Hunger Games" in Los Angeles, 12. März 2012