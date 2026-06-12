Enges Samtkleid: Rihanna zieht sämtliche Blicke auf sich

Rihanna (38) hat in New York City einen unvergesslichen Auftritt hingelegt. Die Sängerin war am Dienstagabend in einem karamellfarbenen Samtkleid auf den Straßen der Stadt unterwegs und zog dabei sämtliche Blicke auf sich. Das knöchellange Kleid mit tiefem Ausschnitt kombinierte sie mit einer passenden Lederjacke. Dazu trug sie Riemchensandaletten sowie mehrere Accessoires – darunter eine Kette, ein Armband und drei Ringe, unter anderem ihren Verlobungsring, wie Fotos, die dem Magazin OK! vorliegen, zeigen. Ihre langen, schwarzen Locken fielen offen über die Schultern, und trotz der nächtlichen Stunde setzte sie auf eine Sonnenbrille.

Doch damit war der Abend für die 38-Jährige noch nicht vorbei. Nur einen Tag später wurde Rihanna vor dem Madison Square Garden gefilmt, wo sie nach dem NBA-Finals-Sieg der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs für Stimmung sorgte. Während drinnen Promis wie Taylor Swift (36) und Timothée Chalamet (30) das Spiel verfolgt hatten, zeigte die Sängerin draußen ihr Können am Basketballkorb. Bei ihrem dritten Versuch traf sie – und feierte den Treffer sogleich mit einem Siegestanz. Die begeisterte Menge feuerte sie dabei mit "Let's go, RiRi, let's go, RiRi" an. Ihr Partner A$AP Rocky (37) war bei dem nächtlichen Ausflug um 3 Uhr morgens ebenfalls an ihrer Seite.

Rihanna und der Rapper, der bürgerlich Rakim Mayers heißt, sind seit Jahren ein Paar und haben gemeinsam drei Kinder: den vierjährigen RZA, den zweijährigen Riot und die acht Monate alte Rocki, die zu Hause den Ton angibt. Obwohl eine offizielle Hochzeit nie bestätigt wurde, bezeichnete Rocky sich selbst bereits als Rihannas "liebenden Ehemann". Zuletzt sorgten die beiden auch bei den Filmfestspielen in Cannes für Gesprächsstoff, wo Schauspielerin Nicole Kidman (58) scherzhaft zu Rocky sagte: "Ich würde gerne mit dir tauschen. Dann dürfte ich deine Frau küssen." Rocky antwortete lachend: "Abgemacht! Besser geht's nicht – das war der Hammer."

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