Vogue Williams verrät: Name für viertes Baby ist "verrückt"

Vogue Williams (40) und ihr Mann Spencer Matthews (37) erwarten ihr viertes Kind – und schon jetzt sorgt die Namenswahl für Aufregung. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "My Therapist Ghosted Me" ließ die Moderatorin ihre Fans wissen, dass sie einen ziemlich ausgefallenen Namen für das Baby im Sinn haben. "Ich warne euch schon mal: Der Name, den wir lieben, ist bescheuert. Okay. Er ist verrückt", sagte Vogue darin offen heraus. Welcher Name konkret gemeint ist, verriet sie allerdings noch nicht.

Ihre Podcast-Co-Moderatorin Joanne McNally zeigte sich alles andere als unbeeindruckt von der Enthüllung. "Oh Gott. Er ist verrückt", bestätigte sie und ergänzte mit einem Schmunzeln, dass von ihr der Name als "härtester Kracher von allen vieren" eingestuft werde. Als Vogue ihr den Namen genannt hatte, sei sie kurz zusammengezuckt – was die werdende Mutter selbst bemerkt hatte: "Das ließ mich denken: Oh, das ist wirklich ein großer Name." Um dem Kind später eine Alternative zu lassen, haben Vogue und Spencer vorgesorgt. "Es ist so ein großer Vorname. Wir geben dem Baby einen normalen zweiten Vornamen, damit es selbst wählen kann", erklärte die 40-Jährige. Dabei ließ sie auch augenzwinkernd anklingen, dass ihr eigener ungewöhnlicher Name in der Familie ihres Mannes nicht immer auf ungeteilte Begeisterung gestoßen sei: Spencers Vater habe einst gefragt, ob sie nicht lieber bei ihrem zweiten Vornamen Maria genannt werden wolle, wie Daily Mail berichtet.

Vogue und Spencer sind bereits Eltern dreier Kinder: Theodore, Gigi und Otto. Dass die vierte Schwangerschaft für das Paar besonders emotional ist, liegt auch an schwierigen Erfahrungen im Vorfeld. Wie Vogue zuletzt öffentlich machte, musste sie vor dieser Schwangerschaft zwei Fehlgeburten verkraften – darunter eine, die sie als "schrecklich und herzzerreißend" beschrieb. Spencer brachte es in einem gemeinsamen Statement auf den Punkt: "Es war definitiv holpriger, dorthin zu kommen, wo wir sein wollten – aber wir fühlen uns sehr glücklich." Fans dürfen sich nun gespannt fragen, welchen ungewöhnlichen Namen Vogue und Spencer für ihr viertes Kind gewählt haben.

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Getty Images Vogue Williams 2026

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids