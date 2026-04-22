Winfried Glatzeder trauert um seine Ehefrau Marion (†77)

Schauspieler Winfried Glatzeder (80) muss einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Marion ist kurz vor ihrem 78. Geburtstag gestorben. Wie der 80-Jährige gegenüber SuperIllu erzählte, litt sie an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD, der sie vor rund drei Monaten erlag. In dem Interview schildert der Filmstar seine tiefe Trauer und blickt auf eine gemeinsame Lebensgeschichte zurück, die mehr als fünf Jahrzehnte umspannte. "Marion war ein unglaublich respektvoller und liebenswürdiger Mensch. Ein großer Teil meines Lebens ist weggebrochen", merkte Winfried an.

Den Rückhalt, den ihm Marion zu Lebzeiten gegeben hat, betonte der Schauspieler besonders eindringlich. "Ohne sie hätte ich diese Karriere gar nicht machen können. Sie hat den Haushalt geschmissen, das Familienleben organisiert und mir den Rücken freigehalten – all das während ihres Studiums und der Arbeit als Lehrerin", erklärte er gegenüber dem Magazin. Nun stehen ihm die beiden gemeinsamen Söhne in seiner Trauer zur Seite. "Meine Söhne kümmern sich rührend um mich, aber ich muss da alleine durch", behauptete er.

Winfried und Marion waren seit 1967 ein Paar und heirateten 1970. Gemeinsam bekamen sie zwei Söhne. 1982 verließ Winfried die DDR mit seiner Familie und siedelte nach West-Berlin über. Bekannt wurde er vor allem durch den DEFA-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" aus dem Jahr 1973, der ihn zum Filmstar machte. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gründung der DEFA erinnerte sich der Schauspieler im Gespräch mit dem Blatt auch an einen seiner persönlichen Lieblingsfilme: "Till Eulenspiegel" von 1975, in dem er die Hauptrolle spielte: "Dieser Narr hält anderen den Spiegel vor und drückt sie mit dem Gesicht in ihre eigene Scheiße. Er ist ein Störenfried – so, wie ich es gern wäre. Denn letztlich bin ich Spießer..."

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Imago Winfried Glatzeder, Schauspieler

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Getty Images Winfried Glatzeder, Schauspieler

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