Das hält Winfried Glatzeder vom Binden-Gate im Dschungelcamp

Im Allstars-Dschungelcamp jagt eine Streiterei die nächste. An Tag sieben im Dschungel krachte es so richtig, als Kader Loth (51) die anderen darauf aufmerksam machte, Klopapier zu sparen. Giulia Siegel (49) unterstellte ihr daraufhin, selbst Toilettenpapier eingesteckt zu haben. Kader wollte allerdings nur ihre Binde verstecken und fühlte sich durch Giulias Aussage bloßgestellt, woraufhin die Situation völlig eskalierte. Im Interview mit Promiflash greift Winfried Glatzeder (79) das Thema auf und stellt klar, was er vom sogenannten Binden-Gate hält. Es habe ihn etwas erstaunt, dass Kader trotz der Entfernung ihrer Gebärmutter "auf einmal davon redet, dass sie ihre Tage hat". Winfried habe sich in dem Moment gedacht: "Oh Gott, jetzt wird sie zum Opfer."

Winfried stellt sich zwar nicht konkret auf eine Seite, jedoch scheint er Kaders Begründung für ihren vermeintlichen Klopapier-Diebstahl zu hinterfragen. Im Großen und Ganzen sei die Eskalation in den Augen des Schauspielers jedoch vollkommen übertrieben gewesen. "Es ging um Lappalien, die hochgeschaukelt wurden", betont Winfried in dem Gespräch und fügt hinzu: "Es hat mich fasziniert, wie man aus einem Fliegendreck einen Tsunami machen kann."

Den übrigen Campern fiel es während des Vorfalls nicht besonders schwer, eine Seite zu wählen und stärkten Kader den Rücken. Auch die Dschungel-Fans im Netz nehmen die einstige Big Brother-Teilnehmerin in Schutz. "Giulia sollte sich wirklich schämen", wetterte ein User auf X. Auch ein anderer Nutzer machte seinem Ärger über die DJane Luft: "Ganz einfach: Giulia ist ein schlechter Mensch."

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Überrascht euch Winfrieds Einstellung zum Binden-Gate? Nee, ich habe schon geahnt, dass er so denkt. Ja, ich hätte gedacht, er würde sich hinter Kader stellen. Ergebnis anzeigen



