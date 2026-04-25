GNTM-Finale der Extraklasse: Diesen Star lädt Heidi Klum ein

Das Finale der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel verspricht ein echtes Spektakel zu werden, wie Bild berichtet. Am 28. Mai lädt Heidi Klum zum großen Showdown und bringt dafür jede Menge Hollywood-Glamour mit. Als besonderer Stargast wird Sharon Stone (68) persönlich dabei sein und die Entscheidungsshow zu einem unvergesslichen Abend machen. Die Oscar-nominierte Schauspielerin ist damit nur einer von gleich mehreren hochkarätigen Namen, die Heidi für das Finale gewonnen hat.

Neben Sharon zählen auch Ex-Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger (47) und Sängerin Demi Lovato (33) zu den angekündigten Gästen. Dazu gesellen sich die Topmodels Adriana Lima (44) und Winnie Harlow (31) sowie die Dsquared-Designer Dan und Dean Caten. Am Ende des Abends steht fest, welche beiden Models die 21. Staffel gewinnen und auf dem Cover der "Harper's Bazaar" erscheinen werden. Für Fans, die das Spektakel gemeinsam erleben möchten, zeigt ProSieben das Finale parallel zur TV-Ausstrahlung im Berliner Zoo-Palast – unter dem Motto "Welcome to Hollywood", inklusive rotem Teppich, prominenten Gästen sowie den Finalistinnen und Finalisten der Staffel.

Schon vor einigen Monaten hatte das Newsportal berichtet, dass Heidi für die Zukunft noch größer plant. Demnach soll das Finale 2026 nicht mehr in Köln stattfinden, sondern direkt in Los Angeles, mitten in Hollywood. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer machte in dem Bericht klar: "viel Hollywood, viel Glamour, viele Stars". Für Heidi wäre das Hollywood-Finale laut dem Bericht fast ein Heimspiel, weil sie seit Jahren in Los Angeles lebt.

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ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel" 2026

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Getty Images Sharon Stone bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles