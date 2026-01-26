Überraschung: GNTM 2026 kürt Gewinner erstmals in Hollywood

Heidi Klum (52) verpasst ihrer Kultshow Germany's Next Topmodel einen echten Ortswechsel: Das große Finale 2026 steigt nicht wie im vergangenen Jahr im Kölner Coloneum, sondern in Los Angeles, mitten in Hollywood. ProSieben verlegt damit den Showdown der kommenden Staffel erstmals komplett in die US-Glamourmetropole. Senderstimme Christoph Körfer kündigt gegenüber Bild an, dass die Entscheidungsshow mit "viel Hollywood, viel Glamour, vielen Stars" über die Bühne gehen soll. Wann genau die Finalnacht steigt und wie das neue Konzept im Detail aussieht, will der Sender erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten – doch schon jetzt ist klar: Die nächste Siegerin wird auf ganz großer Bühne gekrönt.

Für Heidi selbst wird das Live-Event damit fast zum Heimspiel. Das Model lebt seit vielen Jahren in den USA und hat seinen Wohnsitz in Los Angeles. Für die vergangenen Staffeln jettete sie regelmäßig für Castings, Drehs und das Finale nach Deutschland, nun kehrt das Spektakel zu ihr nach Hause zurück. Laut den Informationen des Newsportals laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel bereits auf Hochtouren, das neue Jury- und Kandidatenkarussell ist in vollem Gange. Auffällig: Zwischen den laufenden Aufnahmen und dem Finale soll dieses Mal weniger Zeit vergehen als in den Vorjahren. Wie die Macher diesen strafferen Zeitplan mit dem Hollywood-Finale kombinieren wollen, hält ProSieben allerdings noch unter Verschluss.

Erst vor wenigen Wochen überraschte ProSieben die Fans bereits mit einer weiteren großen Neuerung: Zum Start der aktuellen Staffel dürfen erstmals die männlichen Models den Anfang machen. Die Jungs präsentieren sich in Köln schon am Mittwoch auf der GNTM-Bühne, während die Frauen erst am Donnerstag folgen. Damit bricht der Sender mit der jahrelangen Tradition, dass der Donnerstag immer der feste GNTM-Tag war. Schon zu Beginn schwärmte Heidi laut DWDL: "Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues GNTM-Jahr zu starten".

Getty Images Heidi Klum illuminiert das Empire State Building zu Halloween in New York City

Getty Images Heidi Klum bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles