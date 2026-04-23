GNTM-Kandidatin Anna ist begeistert von Luxus-Klobrille

Bei Germany's Next Topmodel sind es manchmal die kleinen Dinge, die den Modeltag versüßen. Kürzlich durften die Models der Show in die berühmt-berüchtigte Model-Villa einziehen und haben auch sofort alle Gadgets ins Auge genommen. Während der Folge zählt Heidi Klum (52) auf: "Edle Wohnbereiche, traumhafte Schlafzimmer, ein Gym und eine Sauna, ein eigenes Kino und eine riesige Poollandschaft." Ein Feature überzeugt Kandidatin Anna dabei besonders: die beheizten Klobrillen in den luxuriösen Badezimmern der Unterkunft. Für die auf dem Land aufgewachsene Schönheit sind solche Details etwas ganz Neues, wie sie der Jury beim Entscheidungswalk auch gleich erzählte. Vor Heidi und den Gastjuroren nannte sie die Klobrillen "ein Segen".

Mit der Frage nach den liebsten Ecken in der Villa sorgt Heidi für einen lockeren Moment, bevor sie ihre Entscheidung fällte. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben gerade erst ihr neues Zuhause in Beverly Hills bezogen, das mit luxuriöser Ausstattung, großzügigen Räumen und stylischen Rückzugsorten punktet. Ibo schwärmt gegenüber der Modelchefin von der modernen Sauna, die perfekt zum Entspannen nach Castingstress, Laufstegtraining und langen Drehtagen sei.

Die Stimmung in der Modelvilla ist ohnehin ausgelassen, seit die Topmodels in spe in das exklusive Haus in Beverly Hills eingezogen sind. Zwischen Trainings, Shootings und Castings – unter anderem für einen bekannten Spielzeughersteller – teilen Anna, Ibo, Anika und die anderen ihr neues Alltagserlebnis in der Luxusunterkunft. Dort bereiten sie sich nicht nur auf Auftritte vor prominenten Gästen wie Popsängerin Demi Lovato (33) vor, sondern wachsen auch als Wohngemeinschaft zusammen. Kleine Vorlieben und Eigenheiten zeigen, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten im Wettbewerb ticken und wie die Kandidaten versuchen, sich in der intensiven GNTM-Zeit ihr eigenes Stück Wohlfühlzone zu schaffen.

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ProSieben/Marina Geckeler "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anna

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ProSieben/Max Montgomery Anna, GNTM-Kandidatin

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ProSieben/Max Montgomery Boureima und Ibo bei "Germany's Next Topmodel" 2026

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