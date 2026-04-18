"Pick me"? GNTM-Anna äußert sich zu ihrer Selbstzweifelei

Für Germany's Next Topmodel-Anna läuft es richtig gut: Die Pflegefachfrau konnte sich in gleich zwei Folgen hintereinander mit Kampagnenjobs für McDonald's und Lego durchsetzen. Doch obwohl die Ergebnisse für sich sprechen, zweifelt sie immer wieder lautstark an sich selbst – und das fiel nicht nur Zuschauern auf. Sie selbst bezeichnet ihr Verhalten inzwischen als "Pick me". Ein Begriff, der beschreibt, wenn jemand sich selbst kleinmacht, um dann scheinbar überraschend doch erfolgreich zu sein.

Noch vor der jüngsten Folge wandte sich Anna mit einer selbstironischen Warnung auf TikTok an ihre Fans: "Warnung, nächste Folge brutale Pick-me-Vibes! (Ich schwöre, wenn ich in der Schule dachte, ich habe eine 4, hatte ich tatsächlich eine 5)", schrieb sie. Dazu ergänzte sie: "Leute, ihr checkt nicht, wie schwer es ist, wenn man von Natur aus schon eine sehr unsichere Person ist, wie schlecht man sich dann in dem Moment eigentlich einschätzt. Habe leider etwas zu spät angefangen, an mich zu glauben, aber jetzt tue ich es auf jeden Fall." In einem Statement auf Instagram erklärte sie außerdem: "Ich verstehe total, wie nervig und unverständlich das wirken kann, wenn man trotz der ganzen Zweifel und Bedenken dann weiterkommt oder sogar einen Job bekommt. Von Natur aus bin ich leider schon ein sehr unsicherer/verkopfter Mensch, was es in Drucksituationen noch tausendmal schlimmer

macht."

Gleichzeitig betonte sie, wie viel Rückhalt ihr die anderen Teilnehmerinnen dabei gegeben hätten. "Den Mädels bin ich dafür umso dankbarer, da sie mir superviel Kraft gegeben haben! Trotzdem habe ich immer sehr darauf geachtet, nicht an ihrer Kraft zu ziehen [...]", gibt sie dankbar zu verstehen. Anna, "Mädchen vom Land", wie sie sich selbst gerne betitelt, arbeite aber stetig an sich. "Seht das bitte nur als den Anfang, sorry", bittet sie ihre Fans um Entschuldigung.

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ProSieben/Max Montgomery Anna, Model

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ProSieben/Max Montgomery Anna, GNTM-Kandidatin

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Instagram / annarosiina Anna, Pflegefachfrau

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