"Bettlaken-Look": Heidi Klum verblüfft am roten Teppich

Heidi Klum (52) hat am Montagabend auf dem roten Teppich der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York für Aufsehen gesorgt. Das Model, das als wahre Tierliebhaberin gilt, erschien in einem türkisen, weit fallenden Kleid – ein ungewöhnlicher Look, der sofort für Diskussionen sorgte. In sanften, aber riesigen Wellen fiel ihr die hochgeschlossene Montur, die an den Seiten weit ausgeschnitten war, über die Schultern. Und das Outfit hat eine besondere Bedeutung: Wie Heidi auf Instagram verriet, stammt das Design aus der 22. Staffel ihrer Show "Project Runway". Mit diesem Kleid hat demnach jemand aus der kommenden Staffel eine Challenge gewonnen.

In den Kommentaren unter ihrem Beitrag gehen die Meinungen der Fans weit auseinander. Während viele Herzen hinterlassen und das Kleid als "schön" bezeichnen, schreiben andere, es sehe aus "wie ein Bettlaken" oder ein "Zelt". "Das ist ein Gewinner-Look?", zweifelt ein Follower. Heidi selbst ließ sich davon auf dem Teppich nicht beirren und strahlte in jede Kamera. Auch der Rest des Casts machte bei der Premiere eine gute Figur: Meryl Streep (76) setzte auf einen lockeren Schnitt in kräftigem Rot-Orange mit Sonnenbrille, Stanley Tucci (65) erschien im klassischen schwarzen Anzug ebenfalls mit Sonnenbrille, und Anne Hathaway (43) sowie Emily Blunt (43) zogen in auffälligen Ballkleidern – Anne in Rot, Emily in Cremeweiß – alle Blicke auf sich.

Für Heidi scheint der rote Teppich in letzter Zeit ihr zweites Zuhause zu sein. Erst kürzlich zeigte sie sich an der Seite ihres Sohnes Henry Samuel (20) bei der Eröffnungsgala des LACMA für die David Geffen Galleries in Los Angeles. Die beiden erschienen dabei im Partnerlook und posierten gemeinsam vor der Fotowand. Heidi, die seit 2019 mit Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet ist und vier Kinder hat, zeigt sich immer wieder bei hochkarätigen Events und verbindet solche Auftritte regelmäßig mit beruflichen Projekten. Vor allem für ihren freizügigen Look ist die Gastgeberin der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt – wie ihr Besuch beim Coachella-Festival einmal mehr bestätigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York City, 20. April 2026.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der LACMA Opening Gala für die David Geffen Galleries in Los Angeles, 2026