Wow: Heidi Klum genießt den Sommer in ihrem Luxus-Pool

Heidi Klum (52) läutet den Sommer ein – und zwar in einem beeindruckenden Rahmen. Das Topmodel teilte jetzt auf Instagram ein Video aus ihrem Garten in Bel Air, das bei Fans für Staunen sorgte: Zu sehen ist ein riesiger Pool mit Blick auf die umliegenden Berge, der eher an ein Luxusresort als an ein privates Zuhause erinnert. Heidi ist dabei in einem braunen Triangel-Bikini mit buntem Sarong zu sehen und genießt sichtlich die Sonne. Dazu schrieb sie: "Beste Tageszeit."

Das beeindruckende Anwesen liegt in der exklusiven Gegend Stone Ridge in Bel Air und ist laut Hello Magazine rund 8,3 Millionen Euro wert. Das Herrenhaus im Georgian-Stil erstreckt sich über rund 1.000 Quadratmeter und bietet sechs Schlafzimmer sowie neun Badezimmer. Doch der Pool ist längst nicht das Einzige, was den Garten besonders macht: Zum Grundstück gehören auch ein Trampolin und ein eigenes Gemüsebeet. Gegenüber dem Magazin Women's Health erklärte Heidi, wie sehr sie beides in ihren Alltag einbaut: "Ich habe das Glück, zuhause einen Pool zu haben, und als die Pandemie begann, fing ich an, täglich 20 Bahnen zu schwimmen. Sanfte Bewegung wie diese ist viel besser für meine Gelenke als Laufen auf dem Laufband." Und ihr Gemüsebeet nutzt sie auch gemeinsam mit ihren Kindern: "Ich habe Spaß dabei, mit den Kindern Kürbismuffins zu backen."

Das Bel-Air-Anwesen kaufte Heidi im Jahr 2013 – kurz nach ihrer Scheidung von Seal (63). Mit dem Musiker hat sie vier Kinder: Henry (20), Johan (19), Lou (16) und Leni (21) – Letztere adoptierte Seal 2009. Gegenüber dem Magazin People schwärmte das Model davon, wie wichtig ihr das gemeinsame Zuhause für die Familie ist: "Ich liebe es, ein Haus zu haben, in dem sie sich sicher fühlen. Je mehr, desto fröhlicher – ich mag es, wenn alle zuhause sind."

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum auf ihrem Anwesen in Bel Air, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou