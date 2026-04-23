Nervenprobe bei GNTM: Das Unterwasser-Shooting steht an

Bei Germany's Next Topmodel steht eine der gefürchtetsten Challenges der Staffel an: das Unterwasser-Shooting. Um die Kandidatinnen und Kandidaten optimal vorzubereiten, stellt Heidi Klum (52) ihren Models Tauchtrainer zur Seite, die zunächst gemeinsam mit ihnen im Pool der Villa üben. Doch schon beim Training wird klar, dass einige der Teilnehmer mit der Aufgabe zu kämpfen haben. Alexavius leidet unter echter Panik und Angst vor dem Tauchen, gibt beim Training aber trotzdem alles. Auch Anika hat erhebliche Schwierigkeiten, vor allem beim Luftanhalten. Beim eigentlichen Shooting stellt sich dann heraus, dass die Models ihre Fotos nicht alleine, sondern in Zweiergespannen vor der Kamera abliefern müssen.

Die Paarungen haben es in sich: Marlene wird mit Alexavius zusammengespannt, Annika zieht Louis, außerdem bilden Aurelie und Yanneck, Antonia und Tony, Ibo und Anna, Luis und Julia sowie Daphne und Godfrey jeweils ein Team. Ausgerechnet Godfrey sorgt schon vor dem ersten Tauchgang für dicke Luft. "Ich mach das lieber alleine. Dieses Agieren mit jemand anderem, da hab ich gar keinen Bock drauf", poltert er vor der Kamera und legt vor allem über Daphne nach, sie nerve ihn und gehe ihm "auf den Sack". Warum er so gereizt auf seine Partnerin reagiert, wird in der Folge nicht aufgelöst. Daphne selbst bleibt ruhig, blendet die Sprüche aus und konzentriert sich auf die Aufgabe – und am Ende liefern die beiden zusammen so starke Fotos ab, dass selbst Godfrey sichtlich erleichtert und zufrieden wirkt. Auch bei anderen Teams läuft es rund: Yanneck und Aurelie halten beeindruckend lange die Luft an und posen harmonisch, Ibo und Anna räkeln sich in der Unterwasserbadewanne, woraufhin Heidi die beiden als "nicht nur schön, sondern auch clever" lobt. Luis und Julia erfüllen das Motto des Alltags-Badezimmers ebenfalls auf Anhieb.

Besonders emotional wird es bei den Kandidaten, die mit dem Druck oder alten Ängsten kämpfen. Alexavius braucht zunächst viel Überwindung, überhaupt zum tiefen Set abzutauchen, ringt sichtbar mit seiner Angst, überrascht dann aber gemeinsam mit Marlene mit coolen, stimmigen Posen, von denen Heidi regelrecht schwärmt. Anika dagegen verschluckt sich immer wieder, bekommt Wasser in Hals und Nase und setzt sich zusätzlich selbst unter Druck – lange will es bei ihr nicht klappen, bis beim letzten Versuch immerhin ein paar brauchbare Bilder entstehen. Russell James hält dennoch fest, dass Anika weder seine noch ihre eigenen Erwartungen erfüllen konnte. Antonia und Tony haben ein ganz anderes Problem: Sie missverstehen das Motto, stellen keine alltäglichen Szenen dar und bekommen nach mehreren vergeigten Versuchen nur noch eine letzte Chance, in der jedoch erneut keine überzeugenden Fotos entstehen. Beide sind anschließend deutlich niedergeschlagen.

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ProSieben/Max Montgomery Russell James und Heidi Klum am Set von GNTM, 2026

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ProSieben/Max Montgomery Aurelie und Yanneck beim Unterwasser-Shooting bei GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Marlene und Alexavius nach dem Unterwasser-Shooting bei GNTM

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