Im Netzkleid: Heidi Klum strahlt neben Sohn Henry bei Gala

Glamour in Los Angeles: Heidi Klum (52) bei der Eröffnungsgala des LACMA für die David Geffen Galleries – und hatte dafür besonderen Begleitschutz. An ihrer Seite lief Sohn Henry Samuel (20) über den roten Teppich, die beiden überzeugten im Partnerlook. Wie das Magazin Hello! berichtet, setzte Heidi auf ein transparentes, schwarzes Maxikleid mit funkelnden Pailletten und markanten Fischnetz-Details, darunter ein tief ausgeschnittener Body mit Neckholder. Ein flauschiger schwarzer Schal und offene High Heels rundeten den Auftritt ab. Die Haare fielen in weichen Wellen, Make-up mit Smokey Eyes und Gloss betonte den Glamour. Henry blieb klassisch und cool: schwarzer, maßgeschneiderter Blazer zu passender Hose, dazu Sonnenbrille und eine silberne Kette. Seite an Seite posierten sie vor der Fotowand und zogen alle Blicke auf sich.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Monat, dass Mutter und Sohn gemeinsam über den Teppich schreiten. Schon am 2. April brachte Heidi Henry als Begleitung zur Vorführung von "The Drama" mit. Damals zeigte sich das Model in einem weißen Anzugkleid mit doppelreihigem Blazer, einer einzelnen Schulter und bodenlangem Rock samt gewagtem Beinschlitz. Silberne High Heels von Christian Louboutin mit spitzer Kappe setzten funkelnde Akzente. Henry posierte neben ihr in einem eleganten schwarzen Anzug mit aufgeknöpftem Hemd, tailliertem Blazer und Seidenhose.

Abseits der Auftritte macht Henry sich in der Modewelt einen Namen: Er debütierte bei der Paris Haute Couture Fashion Week im Januar 2025 auf dem Laufsteg von Lena Erziak, lief in New York für Kith und zeigte in Mailand bei GCDS eine weitere Show. Auch vor der Kamera steht er bereits, etwa für die MYSLF L'Absolu-Kampagne von YSL Beauty. Wie stark die Mutter den Weg des Nachwuchstalents geprägt hat, erzählte Henry dem Magazin Paper. "Wir haben sie immer an ihren Set-Tagen besucht. Und wir waren alle total interessiert. Sie sah einfach so aus, als hätte sie Spaß an ihren Sets. Und ich wollte dieses Gefühl auch", sagte er dem Blatt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der LACMA Opening Gala für die David Geffen Galleries in Los Angeles, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der LACMA Opening Gala der David Geffen Galleries in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der Premiere von A24s "The Drama"