In acht Metern Höhe: Diese Models müssen GNTM verlassen

Bei Germany's Next Topmodel wurde es in dieser Woche buchstäblich schwindelerregend: Die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten mussten ihre Laufsteg-Qualitäten auf einem Trapez in etwa acht Metern Höhe unter Beweis stellen. Als Gastjuror und Coach war dabei kein Geringerer als Thomas Hayo zu Gast, der die Models gemeinsam mit Heidi Klum (52) auf die außergewöhnliche Herausforderung vorbereitete und anschließend bewertete. Die Outfits sorgten dabei für zusätzliche Dramatik: Die weißen Kleider und Anzüge waren mit bis zu sechs Meter langen Schleppen ausgestattet, die hoch in der Luft majestätisch im Wind flatterten. Am Ende des Abends mussten zwei Models ihre Koffer packen – Yanneck und Antonia verlassen die Show.

Tony stach in dieser Folge besonders heraus: Er ließ bei seiner Performance auf dem Trapez kurzerhand die Sicherung los, stand völlig frei in der Höhe und hockte sich sogar hin – ein Wagnis, das ihm von Heidi und Thomas den Titel des Besten des Abends einbrachte. Auch Aurelie, Daphne und Marlene lieferten starke Performances ab. Yanneck hingegen enttäuschte: Nach einem vielversprechenden Beginn auf dem Trapez wurden seine Moves einfallslos, und sein anschließender Walk überzeugte ebenfalls nicht. Für Antonia wurde ausgerechnet ihr Hut zum Verhängnis – er verdeckte ihr Gesicht so sehr, dass die Jury bemängelte, sie spiele zu wenig damit. Auch ihr Walk reichte am Ende nicht aus.

Yannecks Aus traf seine Mitstreiter besonders hart. Vor allem Louis und Alexavius standen dem Kandidaten sehr nahe und vergossen beim Abschied sogar Tränen. Für Yanneck war es ein schwieriger Abend, der den Schlusspunkt unter eine holprige Staffel setzte: Trotz mehrfacher Castingeinladungen hatte er bislang keinen einzigen Job ergattert und kassierte in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik von der Jury. Antonia nahm ihr Ausscheiden gefasst, aber sichtlich traurig hin. Auch sie konnte in dieser Staffel kaum Modeljobs für sich gewinnen, und weder das Fotoshooting noch der Trapezwalk reichten aus, um sich in der Show zu halten.

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ProSieben/Max Montgomery Thomas Hayo und Heidi Klum bei GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Antonia beim Entscheidungswalk

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Yanneck beim Entscheidungswalk

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