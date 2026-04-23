Nach GNTM-Aus: Anna Kossiwakis erobert Pariser Modewelt

Anja Kossiwakis erlebt nach ihrem frühen Aus bei Germany's Next Topmodel einen echten Karriereschub: Im Gespräch mit Gala erzählt die Kandidatin, wie sie nach dem Erstrunden-Aus bei Heidi Klums (52) Castingshow plötzlich in Paris durchstartet. Heidi Klum sortiert Anja bereits nach der ersten Folge aus der Show aus, weil sie angeblich zu viele Models ausgewählt hat. Doch statt im Mode-Aus landet das Best-Ager-Model wenig später in ihrer Traumstadt Paris, wird für die Fashion Week angefragt und läuft dort bei ersten Shows. Kurz danach folgt schon der nächste Coup: Anja unterschreibt einen Vertrag bei der renommierten Pariser Agentur Metropolitan.

Dass der Weg von der GNTM-Abräumliste direkt nach Paris führte, war kein Zufall, sondern die Folge eines Medienechos: Zahlreiche Medien berichteten über die lässige Best-Agerin, woraufhin sie für die Pariser Fashion Week angefragt wurde. Nur eine Woche nach ihrem Auftritt dort unterschrieb Anja bei der renommierten Pariser Modelagentur Metropolitan. Ihr Rauswurf bei GNTM war laut eigener Aussage übrigens kein Urteil über ihr Potenzial: "Heidi schmeißt mich raus und ich lande in meiner Traumstadt. Klasse!", erklärt sie gegenüber Gala.

Der späte Erfolg auf dem Catwalk ist für Anja eine Art Rückkehr zu ihren Wurzeln. Schon in ihrer Jugend arbeitete Anja in der damaligen DDR als Mannequin auf den Laufstegen, bevor ihre Modelkarriere mit dem Mauerfall abrupt endete. Direkt am Tag nach der Grenzöffnung machte sie sich auf den Weg zu ihrer Tante nach Wiesbaden, wo sie bis heute lebt. Aus dieser bewegten Zeit habe sie vor allem eines mitgenommen, wie sie im Interview berichtet: "Geduldig sein. Und auf Dinge warten zu können." Diese Geduld begleitet die Laufstegschönheit nun auf ihrem neuen Weg als Best-Ager-Model, der ihr nach vielen Jahren fernab der Modebranche eine ganz neue Bühne eröffnet hat.

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Imago Anja Kossiwakis bei der Goldenen Henne 2025 in der Leipziger Messe

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Julien Macdonald und Stella Maxwell bei GNTM

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