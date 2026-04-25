Jamie und Rebekah Vardy bekommen eigene Realityshow

Jamie Vardy (39) und Rebekah Vardy (44) schlagen jetzt ein neues Kapitel auf. Der Fußballprofi und die TV-Bekanntheit ziehen gemeinsam mit ihren vier Kindern von Leicester nach Italien, wo Jamie seit vergangenem Herbst für den Serie-A-Club US Cremonese spielt. ITV hat nun offiziell bestätigt, dass dieser große Schritt in einer eigenen Realityshow begleitet wird. Wie The Sun berichtet, soll das Format mit dem Titel "The Vardys" noch in diesem Jahr auf ITV1 und ITVX starten und das Paar durch die Höhen und Tiefen ihres neuen Lebens begleiten.

Der Sender verspricht dabei einen unverfälschten Blick hinter die Kulissen des Familienalltags. In einer Ankündigung, aus der The Sun zitiert, heißt es: "Diese Serie gewährt einen unverfälschten, intimen Einblick in das Leben der Vardys und begleitet sie durch all die Dramen und das Chaos ihres neuen Familienabenteuers." Während Jamie sich mit fast 40 Jahren weiterhin auf dem Fußballplatz behaupten will, steht Rebekah vor eigenen Herausforderungen. In der Doku setzt sie sich auch mit den Folgen des öffentlichen "Wagatha Christie"-Rechtsstreits auseinander.

Der Start in Italien dürfte für die Familie also alles andere als reibungslos verlaufen sein. Erst vor wenigen Monaten gerieten die Vardys in die Schlagzeilen, als in ihre Villa am Gardasee eingebrochen und Gegenstände im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen wurden. Während die Ermittlungen noch andauern, können sich Fans nun jedoch auf ehrliche Einblicke und jede Menge Unterhaltung freuen. Laut The Sun kündigt ITV an: "Es ist eine Achterbahnfahrt voller Durchhaltevermögen, starker Familienbande und dem Versprechen eines neuen Lebens."

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Getty Images Jamie Vardy und Rebekah Vardy nach seinem letzten Spiel für Leicester City

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Getty Images Jamie Vardy feiert mit seiner Familie seine letzte Partie für Leicester City

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Getty Images / John Philipps Jamie und Rebekah Vardy bei den Pride of Britain Awards 2017