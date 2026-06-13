Realitystar Henna Urrehman wandert spontan nach Spanien aus

Henna wagt einen mutigen Neuanfang: Die aus verschiedenen Realityshows bekannte Social-Media-Persönlichkeit hat spontan entschieden, nach Spanien auszuwandern – und zwar nach Marbella. Mit nur drei Koffern im Gepäck startete sie in ihr neues Leben, obwohl sie zuvor noch nie einen Fuß in die andalusische Stadt gesetzt hatte. Auf Instagram meldet sie sich mit einem Video bei ihren Fans und lässt sie direkt an ihrer Aufregung teilhaben: "Spontan nach Spanien auswandern und direkt obdachlos in Marbella? Folgt mir hier, um zu sehen, wo wir landen."

Dass sie ausgerechnet Marbella als neues Zuhause gewählt hat, erklärt Henna auf sehr persönliche Weise. "Es gab so viele Zeichen vom Universum, die mir gesagt haben: Zieh da hin", verrät sie in dem Clip. Auch wenn ihr die Entscheidung nicht leichtfiel – "Ich hab Angst, weil wie bei allem in meinem Leben, bin ich einfach einem Impuls gefolgt." Erschwerend kommt hinzu, dass die Villa, in der sie zunächst unterkommen soll, laut ihrer Freundin ein Betrug sein soll. Trotzdem nimmt Henna die Sache gelassen: "Das Ding ist, dass mich solche Situationen wirklich nie stressen." Zunächst verbringt sie fünf Tage auf dem Geburtstag ihrer Freundin Chiara, die ihren Ehrentag ausgerechnet in Marbella feiert – was die Reality-TV-Bekanntheit als willkommene Überbrückung nutzt, bis sie eine feste Unterkunft gefunden hat.

Für viele Fans kommt Hennas spontane Auswanderung nicht völlig überraschend, denn die Social-Media-Bekanntheit teilt ihr Leben seit Langem offen im Netz und ist für impulsive Entscheidungen bekannt. Neben ihrem Online-Content ist Henna aktuell auch im TV präsent: Sie ist in der zweiten Staffel der Joyn-Show Match My Ex zu sehen.

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Instagram / hennschka Henna, Juni 2026

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Instagram / hennschka Henna, Juni 2026

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