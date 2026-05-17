Jamie und Rebekah Vardy: So überstanden sie Familienkrise

Jamie Vardy (39) lässt die Fans jetzt so nah an sein Privatleben heran wie selten zuvor: In der neuen Netflix-Doku "Untold: Jamie Vardy" spricht der Fußballstar offen über seine steile Karriere, seine Dämonen abseits des Platzes und seine Ehe mit Rebekah Vardy (44). In dem Format, das ab heute auf Netflix zu sehen ist, erzählt das Paar, wie es vom Partyleben und familiären Spannungen zu einem eingeschworenen Team wurde. Rebekah erinnert sich vor der Kamera an wilde Nächte in den Pubs von Leicester, während Jamie noch mitten im Premier-League-Trubel steckte – und an den Moment, in dem sie ihn mit deutlichen Worten zur Rede stellte und damit einen Wendepunkt für ihre Beziehung einleitete, wie sie im Gespräch mit Netflix erklärt.

In der Doku blickt das Paar auch auf die schweren Zeiten zurück, in denen sie von außen massiv unter Druck standen. Dazu gehören nicht nur alte Familienstreits auf beiden Seiten, sondern vor allem der berüchtigte Wagatha-Christie-Prozess gegen Coleen Rooney (40). Während Rebekah vor Gericht um ihren Ruf kämpfte, bekam Jamie auf dem Rasen immer wieder Schmähgesänge über seine Frau zu hören. Laut Aussagen von Freunden des Paares, die im britischen Magazin OK! zitiert werden, hielten die beiden trotzdem fest zusammen. Eine enge Freundin von Rebekah schildert: "Jamie wünschte sich, dass der Prozess nie so weit gekommen wäre. Aber die ganze Sache hat ihre Ehe eher gestärkt. Sie vergöttern sich gegenseitig, sie sind als Paar wirklich Fels in der Brandung." Auch Psychotherapie-Expertin Lori Bohn erklärt gegenüber dem Mirror, dass Paare in solchen Extremsituationen entweder zerbrechen oder noch enger zusammenrücken – bei Jamie und Rebekah spreche vieles für Letzteres.

Kennengelernt hatten sich Jamie und Rebekah 2014, als sie als Nightlife-Promoterin arbeitete und er seinen 27. Geburtstag feierte. Drei Monate später war Rebekah schwanger. 2016 folgte die Hochzeit im prachtvollen Peckforton Castle in Cheshire – unter den Gästen waren Louis Tomlinson (34), Kasabian-Gitarrist Serge Pizzorno und Tinchy Strider. "Wir sind durch viel gegangen, um hierher zu kommen, also war es ein emotionaler Tag. Für eine starke Beziehung muss man sich durch dick und dünn unterstützen", sagte Rebekah damals dem Magazin Hello. Später nannte sie die Ehe mit Jamie die "einzige Beziehung, in der ich mich je stabil gefühlt habe", so gegenüber dem Magazin Fabulous.

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Getty Images Jamie Vardy und Rebekah Vardy nach seinem letzten Spiel für Leicester City

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Getty Images / John Philipps Jamie und Rebekah Vardy bei den Pride of Britain Awards 2017

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Getty Images / Richard Stonehouse Rebekah und Jamie Vardy mit ihrem Sohn bei der Marvel Universe LIVE! VIP Party 2016