Jamie Vardys Villa ausgeräumt: 100.000 Euro Beute

Jamie Vardy (38), der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler, wurde in seinem Anwesen am Gardasee Opfer eines Verbrechens. Die Villa des 38-Jährigen, der seit Sommer für den italienischen Erstligisten Cremonese Calcio spielt, wurde von einer Gruppe Krimineller heimgesucht. Während Vardy, seine Frau und ihre Kinder abwesend waren, brachen die Täter ein Fenster auf und entwendeten wertvolle Uhren, Schmuck sowie Bargeld. Medienberichten zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro, wie Oe24 berichtet.

Die Polizei vermutet, dass mindestens drei Personen an dem Einbruch beteiligt waren. Die Täter hatten offenbar gezielt Informationen über Vardy und seine Familie gesammelt und deren Bewegungen beobachtet, um sicherzustellen, dass das Haus unbewohnt war. Bislang ist unklar, wie die Bande diese sensiblen Informationen erlangen konnte. Die Ermittlungen sind in vollem Gange, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die Beute wiederzubeschaffen.

Jamie, der nach neun erfolgreichen Jahren beim englischen Club Leicester City in diesem Jahr nach Italien wechselte, macht regelmäßig Schlagzeilen, doch meist auf dem Fußballplatz. Privat lebt der Stürmer eher zurückgezogen und betont in Interviews, wie wichtig ihm die Zeit mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern ist. Das Anwesen in Italien sollte dem einstigen Torschützenkönig eigentlich einen Rückzugsort bieten, doch der Einbruch dürfte ein tiefes Gefühl von Unsicherheit hinterlassen haben. Vardy selbst hat sich zu dem Vorfall bislang nicht öffentlich geäußert.

