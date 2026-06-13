Kim Kardashian heizt Monaco mit Schwester Khloé mächtig ein

Glamour auf dem Mittelmeer: Kim Kardashian (45) hat ihre Fans mit einem Karussell-Post auf Instagram von einem gemeinsamen Schwesterntrip nach Monaco begeistert. In einem funkelnden, hautengen Kristallkleid mit tiefem Ausschnitt posierte die Realitystar auf einer Jacht und setzte damit ihre Kurven gekonnt in Szene. Abgerundet wurde der Look mit transparenten High Heels. Schwester Khloé Kardashian (41) stand ihr in Sachen Stilsicherheit in nichts nach und erschien in einem knappen Minikleid. Kim versah den Post schlicht mit dem Wort "Schwestern-Trip" – und erntete dafür eine Flut an Kommentaren von ihren 345 Millionen Followern. Auch Khloé meldete sich in den Kommentaren zu Wort und schrieb augenzwinkernd: "Du hast meine Schwesterfotos gestohlen, aber wir sind so süß."

Der Anlass für den glamourösen Ausflug war kein Geringerer als der Formel-1-Grand-Prix von Monaco 2026. Die beiden Kardashian-Schwestern unterstützten dort Kims Freund Lewis Hamilton (41), der für Ferrari ins Rennen ging und am Ende einen starken zweiten Platz hinter Andrea Kimi Antonelli belegte. Der britische Rennfahrer äußerte sich nach dem Rennen gegenüber ESPN sichtlich bewegt über Kims Anwesenheit: "Es ist unglaublich, sie an diesem Wochenende hier zu haben und ihre Unterstützung zu spüren. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Es ist wunderschön, gute Menschen um sich zu haben, die einen unterstützen. Und das tut sie jeden Tag für mich."

Kim und Lewis sind seit Anfang November 2025 ein Paar. Die beiden kennen sich zwar bereits seit über zehn Jahren, doch ihre Beziehung wurde erst kürzlich romantisch. Den Jahreswechsel verbrachten sie gemeinsam mit Freunden in Aspen, Anfang Februar reisten sie für ein gemeinsames Wochenende durch Europa. Zuvor war Kim mit Rapper Kanye West (49) verheiratet, den sie 2014 in Italien heiratete. Im Februar 2021 reichte sie die Scheidung ein, die im November 2022 offiziell wurde. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor: North, Saint, Chicago und Psalm.

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian bei der Qualifikation zum Monaco-GP, über der Ferrari-Box in Monte-Carlo

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Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian strahlen im Glitzerkleid

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026