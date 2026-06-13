Klinik: Ryan Reynolds berichtet über schweren Unfall mit 18

Ryan Reynolds (49) blickt auf einen besonders schlimmen Moment seiner Jugend zurück: Der Hollywoodstar erinnert sich in einem neuen Interview mit GQ an einen schweren Autounfall, den er mit 18 Jahren in seiner Heimat Vancouver hatte. Damals wurde der Schauspieler nachts von einem betrunkenen Fahrer erfasst, als er eine Straße überqueren wollte. In dem Video schildert Ryan, wie es überhaupt zu dem Unfall kam: Er habe eine Bar verlassen, nach einem Bier bewusst sein Auto stehen lassen und sich zu Fuß auf den kurzen Heimweg gemacht. "Ich habe mein Auto angesehen und gedacht: 'Ich fahre nicht, auch wenn es nur ein paar Blocks sind'", erzählt der Kanadier.

Stattdessen habe er sich umgedreht, die Straße betreten – und sei im nächsten Moment von einem betrunkenen Autofahrer angefahren worden. "Er hat mich so hart getroffen, dass sein Auto danach nicht mehr fahrtüchtig war", erinnert sich der Filmstar. Die Folgen des Unfalls spürt Ryan bis heute. "Ich bin seitdem ein wackeliges, kaputtes Wrack", witzelt er augenzwinkernd.

Trotzdem legt der Actionstar bei Dreharbeiten noch immer viel Wert darauf, seine Stunts möglichst selbst zu machen. Gegenüber Variety erklärte er 2022: "Ich mag die Körperlichkeit in Filmen. Man sollte so viel wie möglich selbst machen." Gleichzeitig achtet der Ehemann von Blake Lively (38) inzwischen stärker auf seine Grenzen: Besonders extreme Szenen überlässt er heute ausgebildeten Profis. Denn wie Ryan mit einem Augenzwinkern anmerkt, sei es ab einem gewissen Alter nicht mehr witzig, immer wieder hart auf Beton zu knallen – sondern einfach nur noch schmerzhaft.

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Getty Images Ryan Reynolds beim Special Screening von "John Candy: I Like Me" in Los Angeles, Oktober 2025

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Getty Images Ryan Reynolds bei FXs "Welcome To Wrexham"-FYC-Event in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "John Candy: I Like Me", 2025