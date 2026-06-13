Ist Helene Fischers neuer Song "Heute Nacht" geklaut?

Helene Fischer (41) sorgt mit ihrem neuen Titel "Heute Nacht" aktuell für reichlich Gesprächsstoff. Die Sängerin feierte damit nach ihrer Pause ein viel beachtetes Comeback und stieg direkt an die Spitze der Charts ein. Doch nicht nur der Erfolg des Songs steht im Fokus: In der Schlagerwelt wird derzeit vor allem darüber diskutiert, ob der Refrain an einen anderen Titel erinnert. Einige hören deutliche Parallelen zum Song "Tausend Mal" von Rosa Weiss, der bereits 2023 veröffentlicht wurde. Wie Oe24 berichtet, wird in sozialen Medien und Fan-Foren nun entsprechend verglichen und diskutiert.

Rosa Weiss selbst reagiert auf die Debatte jedoch ausgesprochen gelassen. Gegenüber Schlager.de stellte die Sängerin klar, dass sie überhaupt kein Problem sieht. "Als Künstlerin, die sich für Female Empowerment engagiert, erfüllt es mich mit Freude, wenn starke Frauen wie Helene als weibliche Vorbilder in der Musikwelt auftreten", erklärt sie dem Portal. Dabei lobte sie Helenes Song ausdrücklich und machte deutlich, dass rechtliche Schritte für sie kein Thema sind. Stattdessen freut sich Rosa über die zusätzliche Aufmerksamkeit für ihren eigenen Titel und wünscht Helene alles Gute.

Für Helene ist "Heute Nacht" ohnehin ein besonders emotionales Comeback. Zwölf Jahre nach ihrem legendären Auftritt auf der Berliner Fanmeile beim WM-Triumph 2014, als sie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger (41), Mario Götze (34) und Thomas Müller (36) "Atemlos durch die Nacht" feierte, übernimmt sie jetzt erneut einen musikalischen Part beim größten Fußballfest der Welt. Die neue Single wurde nun sogar als offizieller WM-Song von MagentaTV ausgewählt. Neben neuer Musik hat Helene zudem ihre neue Tour gestartet und knüpft damit nahtlos an frühere Erfolge an.

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Imago Sängerin Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin, Januar 2026

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin