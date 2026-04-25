Plötzlich Prinzessin 3: Die Produktion ist in vollem Gange

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Plötzlich Prinzessin: Der dritte Teil der Filmreihe ist tatsächlich in Arbeit! Kathleen Marshall, die Tochter des verstorbenen Regisseurs Garry Marshall (†81), hat gegenüber dem Magazin People am Eröffnungsabend des Musicals "Beaches" am Broadway bestätigt, dass die Produktion von "Plötzlich Prinzessin 3" weiter voranschreitet. "Wir arbeiten an 'Plötzlich Prinzessin 3'", erklärte sie und fügte hinzu: "Es gibt ein unglaubliches Team. Es kommt. Es kommt." Kathleen betonte außerdem, dass sie und Produzentin Debra Martin Chase regelmäßig in Kontakt stehen und sich "ab und zu" E-Mails schreiben.

Auch Hauptdarstellerin Anne Hathaway (43) hatte die Arbeiten am Film zuvor bereits selbst bestätigt. Gegenüber Entertainment Weekly sagte sie im Rahmen der Promotion für "Der Teufel trägt Prada 2": "Wir arbeiten ständig daran, zu 100 Prozent." Sie betonte dabei auch, dass man hohe Erwartungen erfüllen müsse. Kathleens Mutter Barbara Marshall schwärmte zudem von der Schauspielerin: "Wir kennen sie all die Jahre. Sie ist wunderbar." Kathleen selbst beschrieb Anne als "Teamplayerin" mit einem "wunderschönen Herzen" und hofft, dass der neue Film "das Nächste" für sie sein wird.

Die "Plötzlich Prinzessin"-Reihe geht auf Garry Marshall zurück, der den ersten Teil 2001 sowie den zweiten Teil 2004 inszenierte – beide mit Anne Hathaway und Julie Andrews (90) in den Hauptrollen. Garry Marshall starb im Juli 2016 im Alter von 81 Jahren. Dennoch liefen die Entwicklungsarbeiten am dritten Teil weiter: Bereits 2019 hatte Anne erklärt, dass ein Drehbuch fertiggestellt worden sei und sowohl sie als auch Julie bereit seien zu drehen. Im Oktober 2024 wurde schließlich Regisseurin Adele Lim engagiert. Neben "Plötzlich Prinzessin 3" hat die Schauspielerin derzeit noch weitere Projekte in der Pipeline, darunter "Der Teufel trägt Prada 2", Christopher Nolans (55) "The Odyssey" sowie die Filme "The End of Oak Street" und "Verity".

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

Anzeige Anzeige

Getty Images Julie Andrews und Anne Hathaway, 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von A24s "Mother Mary", 2026