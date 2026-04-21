Wow: So elegant strahlen "Der Teufel trägt Prada 2"-Stars

Der rote Teppich zur Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York hatte es in Sachen Fashion in sich. Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76) und Emily Blunt (43) vereinten sich auf dem roten Teppich und sorgten für spektakuläre Auftritte. Anne erschien dabei in einem leuchtend roten Seidenbustierkleid von Louis Vuitton mit plissierten Elementen am Rock sowie passenden Plateau-Heels, dazu trug sie funkelnde goldene Armbänder und verspielte Ohrringe. Auch Meryl setzte auf Rot: Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem roten Givenchy-Cape, das sie mit schwarzen Handschuhen, Heels und einer Sonnenbrille kombinierte. Emily hingegen wählte ein skulpturales weißes Schiaparelli-Kleid mit ausdrucksstarkem, gestuftem Rock sowie einer Perlenkette und auffälligem Make-up mit dunkelrotem Lippenstift.

Neben dem Haupttrio war auch Filmkollege Stanley Tucci (65), der in dem Film Modechef Nigel Kipling spielt, bei dem Event dabei und wählte ein schwarzes Samtsakko zu weißem Hemd und grauer Krawatte. Emily wurde von ihrem Ehemann, Schauspieler und Regisseur John Krasinski (46), begleitet, der in einem schwarzen Samtanzug erschien. Für weiteren Glamour sorgten unter anderen US-Popstar Lady Gaga (40) in einem schwarzen Saint-Laurent-Kleid mit ausgestelltem Rock sowie prominente Gäste wie Heidi Klum (52), Bridgerton-Star Simone Ashley (31) und Schauspieler Dylan Sprouse (33) mit seiner Frau Barbara Palvin (32). Auch Vogue-Chefin Anna Wintour (76) war bei der Premiere zugegen – in einem farbenfrohen gemusterten Kleid und einem langen Marinemantel.

Bei "Der Teufel trägt Prada 2" schlüpfen die drei Hauptdarstellerinnen erneut in ihre Rollen aus dem kultigen Original von 2006. Anne kehrt dabei als Andy Sachs zurück, die einst als Assistentin der gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestley arbeitete und nun als neue Featureredakteurin des fiktiven Modemagazins Runway zurückkehrt. Annes Look auf dem roten Teppich war übrigens eine bewusste Hommage an ihre Robe bei der Premiere des Originalfilms vor fast 20 Jahren – damals trug sie ebenfalls ein schlichtes rotes Kleid.

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Getty Images John Krasinski und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Getty Images Lady Gaga bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York

Getty Images Anna Wintour bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York am 20. April 2026

Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada" im Juni 2006