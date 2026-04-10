Mit Anne Hathaway: Erster Trailer zu "The End of Oak Street"

Ist dieser Film das neue Jurassic Park? Im August startet "The End of Oak Street" in den deutschen Kinos. Ein erster Trailer gibt jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Dino-Abenteuer. Anne Hathaway (43) und Ewan McGregor (55) spielen ein Ehepaar mit zwei Kindern in den 1980er-Jahren, das durch unerklärliche Umstände plötzlich in der Urzeit festsitzt. Allerdings ist nicht nur die Familie betroffen, sondern die ganze Nachbarschaft: Auf einmal laufen gewaltige und vor allem gefährliche Dinosaurier durch die Straßen, und das Ehepaar muss mit seinen Kindern ums Überleben kämpfen. Dabei hat der Clip einen deutlich düsteren Ton als beispielsweise Jurassic World – die Filmreihe baute auch viel Humor mit ein. Hinter dem Film steckt J. J. Abrams (59) als Produzent und David Robert Mitchell als Regisseur.

David ist der Macher hinter dem Kulthorrorfilm "It Follows" und produzierte zudem den düsteren Thriller "Under the Silver Lake" – von der Atmosphäre scheint "The End of Oak Street" in dieselbe Kerbe zu schlagen. Allerdings ist der Abenteuerfilm eine deutlich größere Produktion und somit Davids bisher größtes Projekt. Rund 73 Millionen Euro Budget verschlang der Film. Das Interesse scheint bei den Kinofans aber groß zu sein. Unter dem Trailer bei YouTube sammeln sich erwartungsvolle Kommentare. "Ich freue mich, dass wir einen Dinosaurier-Film bekommen, der nicht 'Jurassic World' ist", schreibt ein User. Ein anderer lobt: "Perfektes Beispiel, wie ein Teaser-Trailer zu sein hat. Er sollte nicht die Handlung oder den gesamten Film wiedergeben, sondern die Stimmung."

"The End of Oak Street" wird zwar mit Spannung erwartet, ist aber schon mit einer Tragödie verbunden. Eine der Nebenrollen spielte der Nachwuchsschauspieler Hudson Meek. 2024 war der US-Amerikaner in einen Autounfall in Alabama verwickelt. Angaben der Behörden zufolge stürzte er aus einem fahrenden Auto und starb zwei Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Umstände des Vorfalls sind nicht bekannt. Hudson wurde gerade einmal 16 Jahre alt. "Seine 16 Jahre auf dieser Erde waren viel zu kurz, aber er hat so viel erreicht und jeden, den er getroffen hat, maßgeblich beeinflusst", hieß es in einem offiziellen Instagram-Statement. Der Teenager spielte schon 2017 eine große Filmrolle: Er verkörperte die jüngere Version von Ansel Elgorts (32) Hauptfigur in "Baby Driver". In "The End of Oak Street" wird Hudson als Jugendlicher Kaden zu sehen sein.

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Imago Szene aus "The End Of Oak Street" mit Ewan McGregor und Anne Hathaway

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Jean Baptiste Lacroix / Getty Images J. J. Abrams, "Lost"-Schöpfer

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Imago Szene aus "The End of Oak Street", 2026