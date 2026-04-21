Jungsmama: So änderte sich Anne Hathaways Modestil

Anne Hathaway (43) ist das Gesicht von People's "World's Most Beautiful 2026" – und im dazugehörigen Coverinterview sprach die Schauspielerin offen darüber, wie sehr das Leben mit zwei Jungs sie verändert hat. Nicht nur als Mutter, sondern auch in Sachen Mode. Ihre beiden Söhne Jonathan, 10, und Jack, 6, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Adam Shulman (45) großzieht, sorgen demnach dafür, dass sie sich jeden Morgen ganz genau überlegen muss, was sie anzieht. "Ich muss immer in der Lage sein, von einem wichtigen Business-Meeting direkt auf einen Basketballplatz zu wechseln", erklärte Anne gegenüber dem Magazin People.

Die 43-Jährige scherzte mit People-Chefredakteurin Charlotte Triggs über die Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchenmamas: "Es heißt: Mädchenmamas sitzen da, malen mit ihrer Tochter und sagen: 'Was für ein schönes Kunstwerk?' Und es ist so ruhig. Jungsmamas fragen: 'Wo ist euer Waffenkorb?'" Trotz aller Herausforderungen würde sie nichts daran ändern. "Wir gehen gerne zu Sportveranstaltungen. Ich trage einfach gerne Jeans, spiele Pickup-Basketball und schaue mir die Knicks an", schwärmte sie. Beim Thema Schwangerschaft wurde sie dann nachdenklich: "Ich weiß, dass nicht jeder, der Elternteil werden möchte, es auch werden kann. Ich bin einfach überwältigt, wie viel Glück ich hatte."

Anne ist seit 2012 mit dem Schmuckdesigner Adam verheiratet. Die Frage, was für sie das Schönste an der Mutterschaft sei, ließ sie kurz innehalten – eine einzelne Antwort hatte sie nicht parat. "Ich könnte mir nicht vorstellen, ein einziges Schönstes zu benennen. Mutter zu sein ist einfach dieses wunderschöne, fortlaufende Gedicht, in dem ich leben darf", sagte sie im Interview.

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Getty Images Anne Hathaway im Oktober 2024

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TikTok / annehathaway Anne Hathaway, Juli 2025

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019