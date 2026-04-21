Anne Hathaway über Co-Star Meryl: "Sie ist unglaublich"

Anne Hathaway (43) hat sich in einem Interview mit dem Magazin People in höchsten Tönen über ihre Schauspielkolleginnen und -kollegen geäußert – allen voran über Meryl Streep (76). Anlässlich der Fortsetzung von "The Devil Wears Prada", in der das ursprüngliche Ensemble wieder zusammenkommt, schwärmte Anne von der Zusammenarbeit mit dem Cast. Für die Schauspielerin ist es etwas ganz Besonderes, nach 20 Jahren wieder mit denselben Menschen vor der Kamera zu stehen: "Das war eine Freude. Manchmal denkt man: 'Ich wünschte, ich könnte in diesen Moment zurückgehen und ihn mit dem Wissen von heute erleben.' Das war für mich die Chance, tatsächlich wieder mit denselben Menschen zusammen zu sein, in diese Welt einzutauchen – aber mit etwas mehr Perspektive."

Im Interview mit People machte die Schauspielerin kein Hehl daraus, wie sehr sie ihre Kolleginnen und Kollegen schätzt. Emily Blunt (43) bezeichnete Anne als "einen Traum von einem Menschen". Stanley Tucci (65) beschrieb sie als unglaublich witzig und schlagfertig. Für Meryl jedoch fand sie besonders bewegende Worte: "Sie ist jemand, den ich bewundere. Jemand, der definiert, wie es gemacht wird. Jemand, der einfach Größe lebt und sich nie auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern sich immer wieder herausfordert, sich als Künstlerin weiterzuentwickeln. Sie ist unglaublich." Diese Bewunderung trage sie jedoch meist still mit sich: "Wie sehr ich sie verehre, sage ich ihr nicht direkt."

Neben ihrem Schwärmen über den Cast sprach Anne auch offen darüber, wie sie persönlich in den vergangenen Jahren zu sich selbst gefunden hat. In der Originalversion des Films von 2006 spielte sie die junge Journalistin Andy Sachs – eine Rolle, die sie nun wieder aufgreift. Wie die Figur hat auch die Schauspielerin selbst eine Entwicklung durchgemacht: "Als ich anfing, dachte ich, ich würde eine bessere Künstlerin sein, wenn ich wirklich hart zu mir selbst bin", erzählte Anne dem Magazin. Mit dem 40. Geburtstag habe sich das geändert: "Ich fand einen anderen Modus und hatte kein Interesse mehr daran, ein unbeholfenes Leben zu führen. Ich wollte einfach zum spaßigen Teil kommen." Aktuell laufen die Premieren zu "Der Teufel trägt Prada" Teil Zwei und der Cast hat seine Red-Carpet-Auftritte.

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Getty Images Anne Hathaway und Meryl Streep bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Museo Anahuacalli in Mexiko-Stadt

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Getty Images Pressekonferenz zu "Der Teufel trägt Prada 2" in Mexico City: Anne Hathaway und Meryl Streep lächeln bei Casa Azul

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York