Anne Hathaway kritisiert gnadenlosen Körperkult in Hollywood

Anne Hathaway (43) erinnert sich noch gut daran, wie sie sich für ihre Rolle als Catwoman in "The Dark Knight Rises" körperlich ins Zeug legte – und wie wenig Anerkennung sie dafür bekam. Statt für ihre harte Arbeit gelobt zu werden, wurde die Schauspielerin immer wieder gefragt, wie viel Gewicht sie für den engen Catsuit verloren habe. Das störte sie, wie sie jetzt gegenüber dem Magazin People erklärte. "Ich mochte es nicht, dass die Frage war: 'Wie viel Gewicht musstest du verlieren?' Und nicht: 'Wie stark musstest du werden, um die Rolle zu spielen?'", so die 43-Jährige.

Dabei hatte Regisseur Christopher Nolan (55) das Thema Gewicht von Anfang an explizit ausgeklammert. "Er setzte sich extra mit mir hin und sagte: 'Mir ist es egal, ob du abnimmst, aber ich möchte, dass du alle deine Stunts selbst machen kannst'", erklärte Anne. Für den 2012 erschienenen Film trainierte sie intensiv und absolvierte dabei unter anderem "viel Übung auf einer sehr hohen Plattform". Heute hält sie sich mit Hilfe ihrer Personaltrainerin Monique Eastwood fit, die Ballett, HIIT, Pilates und Yoga miteinander verbindet. "Sie ist ein Genie. Ich bin wirklich glücklich, private Sessions mit ihr zu haben. Wir arbeiten seit über vier Jahren zusammen, und sie hat einfach alles verändert und verbessert", schwärmte Anne gegenüber People.

Ihren Körper schätzt die Oscarpreisträgerin besonders auch dafür, dass er ihr zu zwei Kindern verholfen hat. Mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) zieht sie zwei Söhne groß. "Ich weiß, dass nicht jeder, der Elternteil sein möchte, es auch werden kann. Ich bin einfach überwältigt davon, wie glücklich ich bin", sagte sie. Das Leben als Mutter zweier Jungen hat laut Anne inzwischen auch ihren Modestil geprägt. "Man muss jederzeit, in jedem Outfit, spontan Basketball spielen können", scherzte sie. Ihre tägliche Devise lautet daher: "Zieh dich morgens klug an, denn du wirst mit hundertprozentiger Sicherheit spätestens am Ende des Frühstücks ein Wurfgeschoss abbekommen."

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Imago Anne Hathaway als Selina Kyle in "The Dark Knight Rises" (2012), Regie: Christopher Nolan

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Getty Images Anne Hathaway auf der Premiere von "The Dark Knight Rises" 2012

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Alberto E. Rodriguez/GettyImages Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman in Beverly Hills