Anne Hathaway glänzt auf Premiere in 150.000-Dollar-Schmuck

Bei der New Yorker Premiere ihres Films "Mother Mary" sorgte Anne Hathaway (43) im Metrograph-Kino nun für einen echten Hingucker auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin erschien in einem schneeweißen, maßgeschneiderten Kleid des Labels Lever Couture. Laut E! News wurde ihr Auftritt durch funkelnden Bulgari-Schmuck komplettiert, der es in sich hat: Rund 150.300 Dollar trug der Hollywoodstar an diesem Abend an Ohren und Fingern. Auf eine Kette verzichtete sie zwar bei dem hochgeschlossenen Kleid, doch genau dieser reduzierte Ansatz lenkte den Fokus umso stärker auf die besonderen Schmuckstücke.

Ein besonderes Highlight waren die schlangenförmigen Serpenti-Ohrringe der Luxusmarke. Die 18-karätigen Weißgoldstücke sind mit Diamanten und intensiven Smaragden besetzt und haben laut E! News einen Wert von 67.000 Dollar. Auch die Hände der Schauspielerin wurden zum Blickfang des Abends: An einem Finger funkelte ein passender Serpenti-Ring im Wert von 59.000 Dollar, der sich elegant um Annes Finger wand. An einem weiteren Finger trug sie den Serpenti-Seduttori-Ring mit zwei Schlangenköpfen, der mit 24.300 Dollar zu Buche schlägt.

Dass Anne sich heute modisch so austobt, war für sie lange nicht selbstverständlich. Im Gespräch mit der Vogue erklärte die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin zuvor, dass sie lange gedacht habe, sich für genau einen Stil entscheiden zu müssen. Sie habe sich deshalb oft orientierungslos gefühlt, bis ihr klar geworden sei, dass sie mehrere Looks in sich vereinen könne: "Ab dann hatte ich das Gefühl, dass es Klick gemacht hat." Eine wichtige Rolle spielte dabei auch ihre Stylistin Erin Walsh, die Anne als echte Inspirationsquelle bezeichnete. "Ihr Stil hat mich wirklich beeinflusst, und ganz gleich, was sie trägt, sie macht es immer mit einer natürlichen Leichtigkeit", so Anne.

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Imago Anne Hathaway bei der Premiere von "Mother Mary" in New York

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von A24s "Mother Mary", 2026

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Getty Images Anne Hathaway im April 2025

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