Diese "The Boys"-Charaktere sterben zu Beginn von Staffel 5

Das lang ersehnte Finale von "The Boys" läuft seit dem 8. April bei Prime Video – und die fünfte Staffel der Amazon-Superheldensatire macht von Beginn an deutlich, dass niemand mehr sicher ist. Schon die ersten vier Folgen der insgesamt acht finalen Episoden haben sieben Charaktere das Leben gekostet. Besonders hart trifft es dabei gleich in der Auftaktepisode einen der bekanntesten Helden der Serie: A-Train, gespielt von Jessie T. Usher (34), ist die erste Hauptfigur der ersten Stunde, die in Staffel 5 stirbt – Homelander persönlich bricht ihm das Genick, nachdem er Hughie in letzter Sekunde das Leben gerettet hat.

Ebenfalls in der ersten Folge stirbt Love Sausage, der Supe mit dem überdimensionierten Genital, der von M.M. mit seinem eigenen Superschwanz erdrosselt wird. Auch Billys Vater Sam Butcher, gespielt von John Noble, überlebt die Auftaktepisode nicht – er wird offscreen von seinem eigenen Sohn getötet. In der zweiten Folge trifft es dann gleich zwei neu eingeführte Charaktere: Der junge Super-Influencer Jetstreak und der steinerne Koloss Rock Hard sterben beide qualvoll nach einer Infektion mit dem Supes-Virus. In Episode drei kommt es im Bunker von Stan Edgar zu weiteren Verlusten: Der unsichtbare Maverick wird versehentlich von Cindy zum Platzen gebracht, bevor Annie Cindy selbst das Genick bricht. Die vierte Folge bleibt dagegen nahezu todlos – lediglich eine Laborfigur namens Quinn, aus deren halb verwestem Körper wutauslösende Ranken wuchsen, wird endgültig durch einen Strahlenenergiestoß von Soldier Boy ausgemerzt.

"The Boys" gilt seit seinem Start im Jahr 2019 als eine der erfolgreichsten und provokantesten Serien auf Prime Video. Die Superheldensatire, die auf den gleichnamigen Comics von Garth Ennis (56) basiert, lebt von ihrer schonungslosen Darstellung von Gewalt und politischer Satire – und hat sich damit eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die finalen acht Folgen laufen wöchentlich bei Prime Video. Das Serienfinale ist für den 20. Mai geplant.

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Amazon MGM Studios "The Boys", Staffel 5

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Jasper Savage/Amazon Prime Video, Amazon Content Services LLC Karl Urban als Billy Butcher in "The Boys"

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Amazon MGM Studios "The Boys"-Cast

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