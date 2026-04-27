Influencerin Kiara Brokenbrough stirbt bei Geburt des Sohnes

Die TikTok-Influencerin Kiara Brokenbrough ist tot. Die 32-Jährige starb bereits am 30. März bei der Geburt ihres ersten Kindes. Ihr Ehemann Joel Brokenbrough und sie erwarteten Sohn Jonah eigentlich erst im Juni – doch das Glück der jungen Familie wurde jäh überschattet. Wie eine GoFundMe-Seite von Joels Mutter Shaneka Greene enthüllt, befanden sich die beiden gerade mitten in einem Umzug von West Virginia zurück nach Kalifornien, um dort ein neues Zuhause für ihre wachsende Familie zu schaffen. Welche Umstände genau zu Kiaras Ableben geführt haben, verriet sie allerdings nicht. "Unerwartet ging Kiara in ihr himmlisches Zuhause, während Baby Jonah sein irdisches betrat", schrieb Shaneka dort.

Baby Jonah kämpft derzeit auf der Neugeborenen-Intensivstation um seine Gesundheit. "Jonah ist ein Süßer und ein Kämpfer, und durch Gottes Gnade und Kraft wissen wir, dass er die Ärzte täglich mit seinen Fortschritten in Erstaunen versetzen wird", so Shaneka in dem GoFundMe-Beitrag vom 21. April, mit dem die Familie Spenden für Vater und Sohn sammelt. Auch Joel selbst meldete sich nach dem Tod seiner Frau öffentlich zu Wort. "Ich hätte mir nie vorgestellt, das zu schreiben, vor allem nicht so bald. Meine wunderschöne, gottesfürchtige Frau ist heimgegangen, um in der Gegenwart des Herrn zu sein", trauerte er auf Facebook.

Kiara wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als ihr Video über ihre Hochzeit im Jahr 2022 auf TikTok viral ging. Das Paar hatte seine Traumhochzeit für umgerechnet weniger als 500 Euro ausgerichtet – Kiara kaufte ihr Brautkleid für 40 Euro und die Gäste wurden gebeten, ihre eigenen Getränke zur Feier mitzubringen. In der Morningshow "Good Morning America" erklärte sie damals die Philosophie dahinter: "Du hast eine Hochzeit, mit Zeugen, die dabei sind, um zu bezeugen, wie du deinem Partner und Gott schwörst, dass ihr euer Leben lang zusammenbleiben werdet. Und dann feiert ihr mit Essen, Trinken und Tanzen. Und genau das haben wir getan."

Anzeige Anzeige

Instagram / kiarabrk Kiara Brokenbrough, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kiarabrk Kiara Brokenbrough und ihr Ehemann

Anzeige Anzeige

Instagram / kiarabrk Kiara Brokenbrough mit Ehemann Joel in Disneyland