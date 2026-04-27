Ina Borck offenbart: Warum Fabian der Mann ihres Lebens ist

Ina Borck (30) öffnet jetzt ihr Herz und spricht so offen wie selten über die Liebe zu ihrem Partner Fabian. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortet die Influencerin neugierige Fragen ihrer Community zu ihrer Beziehung – und verrät dabei, warum ausgerechnet er der perfekte Partner an ihrer Seite ist. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Studienzeit und wurden zunächst enge Freunde, bevor irgendwann die Funken flogen. Heute sind Ina und Fabian ein eingespieltes Team – und die Netz-Bekanntheit lässt ihre Follower daran teilhaben, wie sich aus Freundschaft große Liebe entwickelte.

In dem Fragenformat will ein Fan wissen, wie lange sich das Paar überhaupt schon kennt. "Sehr lange. Wir haben uns während des Bachelors kennengelernt, haben dann als Werkstudenten zusammengearbeitet und wurden beste Freunde. Na ja, und jetzt sind wir hier...", zitiert die Influencerin ihre gemeinsame Geschichte und macht deutlich, wie viel Zeit hinter ihnen liegt. Eine andere Followerin fragt direkt nach dem Liebesbeweis: Woher wusste Ina, dass Fabian der Richtige ist? Die Content-Creatorin betont, sicher könne man sich bei so etwas nie sein, doch ihr Gefühl habe sich mit der Zeit klar gezeigt. Im weiteren Verlauf erklärt Ina, dass sie und Fabian sich in der Studienzeit zwar sehr nah waren, damals jedoch beide in festen Beziehungen steckten und ihre Verbindung deshalb rein freundschaftlich blieb. Erst als sie nach ihrer Trennung von ihrer damaligen Frau Vanessa Borck (29) und auch Fabian wieder Single waren, sei ein erstes Knistern aufgekommen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Brünette ihren Schlaganfall bereits hinter sich und musste sich mit den Folgen, darunter eine Lähmung des linken Arms, arrangieren. Gerade in dieser Phase habe Fabian ihr gezeigt, was sie ihm bedeutet: "Ich habe von ihm weder Mitleid bekommen, noch wollte er mich besonders schonen", erklärt Ina. Stattdessen machten die zwei weiterhin Ausflüge und packten Dinge an, die mit einer Lähmung komplizierter sind. Sogar Humor hat Platz: "Wir können in bestimmten Situationen über meine Lähmung lachen." Ihr Resümee fällt klar aus: "Ich glaube, der Umgang mit mir und auch allem, was ich zu verarbeiten habe, hat mir gezeigt, dass er der Richtige für mich ist."

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen