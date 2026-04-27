Doppelter "Let's Dance"-Erfolg überwältigte Nadja Benaissa

Für Nadja Benaissa (44) war die siebte Liveshow von Let's Dance ein Abend zum Träumen: Die Sängerin sahnte gleich doppelt ab. Zunächst überzeugte sie die Jury mit einem Contemporary und holte die volle Punktzahl von 30 Punkten. Als wäre das nicht genug, setzte sie sich anschließend auch noch beim legendären Discofox-Marathon gegen die gesamte Tanzkonkurrenz durch. Damit war der Freitagabend für Nadja und ihren Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) schlicht perfekt. Im RTL-Interview gestand die No Angels-Bekanntheit, von diesem Ergebnis selbst überrascht worden zu sein: "Ich bin natürlich total glücklich und ich habe damit auch gar nicht gerechnet." Auch Vadim zeigte sich begeistert von der Leistung seiner Partnerin. "Es ist unglaublich, dass wir das tatsächlich geschafft haben", so der Profitänzer.

Nach der 30-Punkte-Wertung für den Contemporary hätten die beiden beim Discofox-Marathon "einfach Vollgas" geben wollen – ein Plan, der voll aufgegangen ist. Dass Nadja ihren sexy Contemporary so überzeugend tanzen konnte, kam für sie selbst ebenfalls etwas unerwartet. Am ersten Trainingstag sei ihr "ganzer Körper noch voll verkrampft gewesen", doch bereits am zweiten Tag habe es sich ganz anders angefühlt. "Es war eine sehr, sehr schöne Woche. Wir haben so viel Spaß gehabt", blickte sie zurück. Vadim erklärte den Schlüssel zum Erfolg so: "Nadja hat das wunderbar gemacht" – gemeint ist die Fähigkeit, als Tänzerin verschiedene Facetten zu zeigen und sich auf unterschiedliche Rollen einzulassen.

Der Doppel-Erfolg scheint Nadja zusätzlich anzuspornen. Sie betont, dass sie den Schwung aus der siebten Show unbedingt mitnehmen will: "Ich nehme das jetzt mit und möchte auf jeden Fall einfach weiter dranbleiben und Gas geben." In der nächsten Liveshow wird das auch nötig sein, denn die verbliebenen Promis müssen gleich zwei Einzeltänze meistern – einer davon sogar mit einem noch unbekannten Partner. Für Nadja ist das die nächste Chance, zu zeigen, wie sehr sie sich seit dem Staffelstart gesteigert hat. Damals sorgte ihre Bewertung beim Auftakt-Cha-Cha-Cha noch für Diskussionen bei den Zuschauern, viele sahen die Sängerin stärker, als es die Jury tat.

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Nadja Benaissa bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026