Nach Tanzshow-Aus: Willi Banner verheimlichte seine Leiden

Willi Whey (31) hat seinen Fans jetzt offenbart, wie schlecht es ihm bei seinem finalen Auftritt in der sechsten Liveshow von Let's Dance wirklich ging. Der Social-Media-Star, der in der RTL-Show als Willi Banner auftrat, legte in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram nun offen, unter welchen Schmerzen er in der Show und im Training litt. Seinen 2,1 Millionen Followern berichtete er von einer Fußentzündung über eine akute Erkältung bis hin zu einer noch nicht abgeschlossenen Hand-OP mit Fixateur.

Willi erklärte seinen Followern, dass er kurz vor Show-Beginn eine Operation am kleinen Finger hatte, da dieser verkürzt war und der Knochen zu kurz gewachsen ist. Das Knochenwachstum stagniere noch immer, weshalb er einen Fixateur – eine medizinische Haltevorrichtung – trägt. Hinzu kam eine Entzündung im Fuß: "Ich hatte sehr viele Schmerzen beim Training", berichtete er. Um die Produktion nicht zu gefährden, habe er seine Beschwerden bewusst heruntergespielt. Die letzten drei Tage vor seiner finalen Show sei er dann zusätzlich krank geworden – mit starkem Husten, Schnupfen und erhöhter Temperatur. "Ich habe mir Aspirin Complex reingezogen, um das Ganze ein bisschen zu vertuschen. Es hat nicht so gut funktioniert", gab er zu. In der Show selbst habe er "krass neben sich gestanden" und nicht die Leistung abrufen können, die er im Training gezeigt hatte. Sein Ausscheiden mache ihn "unglaublich traurig", weil "so viele Dinge mit reingespielt haben", betonte Willi, räumte aber auch ein, "tänzerisch nicht der Stärkste" gewesen zu sein.

Direkt nach seinem Ausscheiden hatte Willi bei RTL noch ein anderes Bild abgegeben: Er sprach von Dankbarkeit und Stolz auf das Erreichte. In seiner letzten Show legte der Social-Media-Star eine Rumba aufs Parkett, für die ihn die Jury mit nur 17 Punkten auf den letzten Platz setzte. Das Publikum wählte ihn nicht weiter.

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Instagram / willibanner Willi Whey, Februar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Jörn Strojny Willi Banner, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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