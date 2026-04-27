Nobel-Collier sorgt bei "Bares für Rares" für Rekordpreis

Bei Bares für Rares kommt ein echter Schatz auf den Tisch. In der neuesten Folge bringt Julia aus der Nähe von Heidelberg ein goldenes Collier zu Moderator Horst Lichter (64). Es handelt sich für die Verkäuferin aber nicht um ein einfaches Schmuckstück, sondern es ist ein Erbstück. Julias Mutter habe ihr auf dem Sterbebett nahegelegt, die Kette bei "Bares für Rares" zu verkaufen. Expertin Wendela Horz ist beeindruckt. Das Accessoire wurde in den 1970er-Jahren von der renommierten Goldschmiedin Käthe Ruckenbrod gefertigt und besteht neben 750er-Gold auch aus 28 Aquamarin-Edelsteinen. Auffällig ist aber vor allem das Design, das aus kantigen, breiten Flächen in mehreren flexiblen Elementen besteht. Wendela schätzt das Collier auf einen Wert von etwa 4600 bis 5000 Euro.

Eine gute Voraussetzung für Julia. Sie nimmt die Händlerkarte und begibt sich in den Händlerraum. Die Händler sind ebenfalls angetan von der besonderen Kette. Das Höchstgebot liefert schließlich Fabian Kahl (34). Er bietet beeindruckende 5200 Euro – also sogar mehr, als von der Expertin geschätzt. Julia ist zufrieden und nimmt an. Ein emotionaler Moment für die junge Frau, denn mit dem Geld möchte sie einen Familienurlaub finanzieren. Neben ihr bringen auch andere Verkäufer in der neuen Folge "Bares für Rares" Raritäten mit. Unter den Hammer kommen eine Medaillon-Brosche aus 585er-Gold, die sogar das Foto eines Soldaten der 1880er-Jahre enthält und so von einer heimlichen Liebe erzählt, und auch ein Ölgemälde des deutschen Landschaftsmalers August Geiger-Thuring, allerdings mit starkem Restaurierungsbedarf.

Bei "Bares für Rares" kommen immer wieder unentdeckte Schätze auf den Tisch – oft sind sich die Besitzer gar nicht bewusst, was sie da mitgebracht haben. Aber nicht jeder hat so viel Glück wie Julia und kann mit einer vierstelligen Summe nach Hause gehen. Meist sind die Beträge deutlich kleiner. Das ist auch den Verkäufern bewusst, sodass es hin und wieder doch zu echten Überraschungen kommt. So beispielsweise in einer Episode Ende März, als Heike und Joachim einen Teppich brachten, den sie auf dem Flohmarkt fanden. Doch der Begriff Teppich trifft es laut Expertin Dr. Frederike Werner nicht einmal im Ansatz. Es sei eine Thangka – ein Rollbild aus dem tantrischen Buddhismus in Nepal, das vermutlich früher ein Kloster zierte und aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammt. Das wertvolle Bild schätzte Frederike auf 1200 bis 1500 Euro, was knapp das Siebenfache von den erwarteten 200 Euro ist.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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© ZDF/Frank Hempel Wendela Horz, "Bares für Rares"-Expertin

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ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

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