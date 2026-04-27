Überraschung: Chris Brown ist wohl erneut Papa geworden

Ist Sänger Chris Brown (36) erneut Vater geworden? Seine Partnerin Jada Wallace hat einem kleinen Jungen das Leben geschenkt und die freudige Neuigkeit vor wenigen Stunden auf Social Media mit der Welt geteilt. Jada veröffentlichte auf Instagram die ersten zuckersüßen Fotos ihres Neugeborenen und schrieb dazu schlicht: "Reinste Liebe." Die Geburt des kleinen Jungen kommt überraschend – monatelang kursierten zwar Gerüchte über eine Schwangerschaft, doch das Paar hatte sich öffentlich nie dazu geäußert.

Von Chris fehlte zunächst jede Bestätigung, dass das Neugeborene seins ist. Als er den Post jedoch mit "Stier-Gang" kommentierte, waren für die meisten Fans alle Zweifel beseitigt: Der Sänger bestätigte auf seine Art, der Vater des Kindes zu sein. Auch seine Mutter meldete sich öffentlich zu Wort und schrieb unter den Post: "Herzlichen Glückwunsch! Er ist einfach perfekt." Das Foto des kleinen Jungen sorgt zudem für einige Lacher: Während er konzentriert aus einer Flasche trinkt, zeigt er der Kamera den Mittelfinger.

Das Paar hatte nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch seine Beziehung bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Über ihr Liebesglück ist daher nichts bekannt. Für den Musiker ist es bereits das vierte Kind – er ist außerdem Vater von Tochter Royalty, die er mit Nia Guzman hat, Sohn Aeko mit Ammika Harris sowie Tochter Lovely mit Diamond Brown. Der 36-Jährige ist für seine schnellen Flirts auf und abseits der Bühne bekannt.

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ActionPress Chris Brown im April 2024

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Instagram / _jwallace Chris Brown und Jada Wallaces neugeborener Sohn

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Instagram / _jwallace Jada Wallace im November 2025

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