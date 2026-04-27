Jeffrey-Epstein-Serie: Spielt George Clooney die Hauptrolle?

Der Skandal rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) soll aktuell unter dem Dach von Sony Pictures verfilmt werden. Das Ziel ist eine Miniserie mit hochkarätiger Besetzung. Viele Details gibt es noch nicht, aber Berichten von Daily Express zufolge sollen die Produzenten einen echten Hollywoodstar für die Hauptrolle ins Auge gefasst haben. Demnach steht George Clooney (64) ganz oben auf der Liste. Bisher ist allerdings nicht bestätigt, ob der Schauspieler sich dieser Herausforderung stellen wird. Zumindest hätte George jede Menge Erfahrung mit komplexen Rollen und kennt sich gut genug aus, um den früheren Financier überzeugend darzustellen.

Während George aber noch nicht offiziell bestätigt ist, soll Oscar-Preisträgerin Laura Dern (59) fest zugesagt haben. Laut dem Magazin soll sie in die Rolle von Julie K. Brown schlüpfen. Julie war die US-Journalistin, die mit der Veröffentlichung der entscheidenden Informationen den Epstein-Skandal ins Rollen brachte. Zentrale Beteiligte wie Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Donald Trump (79) treten wohl ebenfalls in der Serie auf. Hier sollen Michael Sheen (57) und Alec Baldwin (68) im Gespräch sein. Als wäre eine solche Besetzung noch nicht Hollywood-Glamour genug, ist angeblich auch Angelina Jolie (50) im Gespräch. Sie soll die Traumbesetzung der Produzenten für Ghislaine Maxwell (64) sein. Ghislaine war Epsteins langjährige Vertraute und sitzt aufgrund ihrer Mittäterschaft seit 2022 eine 20-jährige Haftstrafe ab.

Die Entwicklungen der vergangenen Monate brachten im Fall Epstein noch weitere Namen ins Spiel, die ebenfalls Teil der Serie werden könnten. Zum einen steht Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) aktuell sehr im Fokus, denn ihre Verbindung zu Epstein war wohl enger als gedacht. Es wurden unter anderem ausgetauschte E-Mails veröffentlicht, die die Vertrautheit der beiden untermauern. Sarah wurde vom britischen Palast unterdessen der Herzoginnen-Titel sowie der royale Wohnsitz entzogen – seitdem ist sie in Österreich untergetaucht. Ein weiterer Name wäre wohl der von Kronprinzessin Mette-Marit (52). Ihre Verbindung zu Epstein löste in Norwegen einen gewaltigen Skandal aus, der sie sogar zu einer offiziellen Entschuldigung zwang.

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Getty Images George Clooney bei einem Gespräch im BFI Southbank in London

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025