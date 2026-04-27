Andreeas Sepsis: Philipp Plein sucht Hilfe in Deutschland

Drei Wochen nach ihrer Aufnahme im Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco kämpft Andreea Sasu weiterhin gegen eine hartnäckige Infektion. Die Lebensgefährtin von Designer Philipp Plein (48) war Anfang April mit einer lebensbedrohlichen Situation ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste notoperiert werden. Laut Informationen von Bild leidet sie an einer Infektion, die in Schüben verläuft und nur schwer zu behandeln ist. Andreea wurde zwar kurzzeitig entlassen, doch die Schmerzen kehrten zurück – und sie musste erneut in die Klinik. Nun sucht Philipp Hilfe in Deutschland: Der Designer habe Kontakt zu einem Spezialisten in Berlin aufgenommen. Sollte sich der Zustand seiner Freundin nicht dauerhaft bessern, plant er wohl, sie dorthin zur weiteren Behandlung zu bringen.

Täglich besucht er sie im Krankenhaus und teilt auf Instagram auch innige Einblicke aus dem Krankenzimmer. "Ich werde nicht ruhen, bis du wieder zu Hause bei uns bist. Es tut weh, jeden Tag in das Krankenhaus zu fahren", schreibt er zu einem Foto, auf dem er eng neben ihr im Bett liegt und sie küsst. "Aber es tut noch mehr weh, dich zu verlassen. Wegzugehen, ohne dich zu unseren Kindern nach Hause zu kommen. Ich vermisse dich. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Und ich werde nicht aufhören, bis du wieder dort bist, wo du hingehörst – zu Hause, mit deiner Familie." Auch gegenüber Bild äußerte sich der Designer: "Nur wenn es um die Gesundheit geht, und insbesondere um die eines geliebten Menschen und der Mutter meines Sohnes, dann ist alles andere total egal. Wir hoffen nur, dass Andreea bald wieder bei uns ist."

Während Andreea im Krankenhaus liegt, kümmert sich Philipp allein um die Kinder zu Hause. Mit ihr hat er den 21 Monate alten Sohn Hurricane. Außerdem lebt nach einem Sorgerechtsstreit mittlerweile auch sein Nachwuchs mit seiner Ex-Freundin Lucia Bartoli (32) bei ihm: die Söhne Halo Ocean und Rouge Sky Galaxy. Seinen ältesten Sohn Romeo Prince hat Philipp aus einer früheren Beziehung – der Zehnjährige lebt bei seiner Mutter in Brasilien, zu ihm hält der Designer aber engen Kontakt. Zur Vorgeschichte der aktuellen Erkrankung hatte Philipp bereits früher erklärt, dass Andreea eine Infektion bekommen hatte, nachdem eine frühere Operation nicht richtig verheilt war und sich eine Zyste gebildet hatte.

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Getty Images Philipp Plein und Andreea Sasu im Mai 2017

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Getty Images Philipp Plein, Modedesigner

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Getty Images Philipp Plein mit seiner Ex Lucia Bartoli, September 2022