Michael B. Jordan plant Verfilmung des Spiels "Battlefield"

Große Nachrichten für Fans von "Battlefield". Hollywood scheint Blut geleckt zu haben, Videospiele zu verfilmen. Nachdem für 2028 bereits ein Film basierend auf "Call of Duty" angekündigt wurde, soll nun ein Projekt für "Battlefield" in Planung sein. Laut The Hollywood Reporter steckt Hollywoodstar Michael B. Jordan (39) dahinter. Der Schauspieler soll zum einen die Hauptrolle übernehmen, zum anderen aber auch als Produzent in die Verfilmung des Multiplayer-Shooters involviert sein. Um Regie und Drehbuch kümmert sich Christopher McQuarrie, der in der Vergangenheit bereits "Jack Reacher" und Mission: Impossible – The Final Reckoning realisierte.

Sollte "Battlefield" zu einer ähnlichen Zeit Premiere feiern wie "Call of Duty", könnte das im Kino zu einem Kampf der Giganten werden. Die Spiele haben zwei der größten Online-Communitys überhaupt und haben somit auch eine große Fangemeinde, die sicherlich hohe Erwartungen hat. Für Michael ist das bereits die zweite Videospielverfilmung in den kommenden Jahren, denn er wird zusammen mit Regisseur Chad Stahelski das Ubisoft-Game "Tom Clancy's Rainbow Six" auf die Leinwand bringen. Auch bei der Reihe handelt es sich um einen actionreichen Shooter. Michael ist zudem schon mit dem Werk von Schriftsteller Tom Clancy vertraut, denn er spielte 2021 die Hauptrolle in seiner Romanverfilmung "Tom Clancy's Gnadenlos".

Während "Battlefield" von Michael und Christopher umgesetzt wird, steckt Taylor Sheridan hinter "Call of Duty". Taylor ist der kreative Kopf und Schöpfer des Yellowstone-Universums. Zum aktuellen Stand der Produktion ist bisher noch nicht viel bekannt: Es gibt noch keinen offiziellen Titel, und auch wurden noch keine Informationen bezüglich der Handlung veröffentlicht. Lediglich der 30. Juni 2028 wurde als Premierendatum festgesetzt. Just Jared lag eine Pressemitteilung des Produktionsteams vor. Darin betonte diese, ihre "Call of Duty"-Umsetzung werde so gestaltet werden, dass sie "die riesige globale Fangemeinde begeistert". Gleichzeitig wollen sie das Franchise für völlig neue Zielgruppen zugänglich machen.

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Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas