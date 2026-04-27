Brüste stören sie: Alex Mariah Peter hat 26 Kilo abgenommen

Alex Mariah Peter (28) hat auf Instagram eine beeindruckende Body-Transformation präsentiert. Das Model teilte zuletzt zwei Clips mit seiner Community: Der erste zeigt Alex ungestylt in kurzen Shorts und einem Top und stammt aus dem September 2025. Im zweiten Clip, der im April 2026 aufgenommen wurde, ist Alex gestylt in einem weißen Kleid mit offenen Haaren und Make-up zu sehen. Dazu schreibt das Model: "26 Kilogramm weniger – und es geht weiter." Insgesamt hat Alex damit bislang fast 30 Kilogramm abgenommen.

Neben den zwei Videos hat die 28-Jährige auch einen humorvollen Kommentar zu ihrer Körperveränderung geteilt. "Am meisten regt mich auf, wie klein meine Brüste mit 120 Kilogramm aussehen?", schrieb das Model augenzwinkernd. In der Kommentarspalte feiern die Follower ihre Abnehmreise mit begeisterten Reaktionen. "Beide Versionen sind aber wunderschön", schrieb etwa eine Person. Eine andere kommentierte: "Liebe Alex, das Schönste an dir ist gerade wirklich, dass man dir die Zufriedenheit anmerkt – und das vollkommen zu Recht! Richtig schöner Glow."

Schon vor zwei Monaten hatte Alex ihre Community auf ihre Abnehmreise mitgenommen und dabei erstaunlich offen Zahlen genannt. "Mein Startgewicht: Im Sommer letztes Jahr wog ich mehr als 111 Kilo – 118 Kilo", schrieb das Model damals. Ende des Jahres habe die Waage bei 109 Kilogramm gestanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Alex vorgenommen, in sechs Monaten rund 25 Kilo zu verlieren. Nach drei Monaten zog die Influencerin dann ein erstes Fazit: 97 Kilogramm, also zwölf Kilo weniger seit dem Startschuss und insgesamt 21 Kilo weniger seit dem Höchstgewicht. Dabei machte Alex klar, warum es dieses Mal anders laufen sollte.

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Instagram / alexmariahpeter Alex Maria Peter, April 2026

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, September 2025

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, März 2026

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