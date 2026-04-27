Ein kleiner Junge: Alessia Herrens zweiter Nachwuchs ist da

Freudige Neuigkeiten bei Alessia Herren (24): Die Tochter von Willi Herren (†45) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Am 21. April 2026 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt – und machte die kleine Familie damit zu einem Quartett. Alessia übermittelt die Nachricht mit einem emotionalen Statement auf Instagram und meldet sich gleichzeitig bei ihren Fans zurück, nachdem es auf ihrem Kanal zuletzt ruhig geworden war. "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt", schreibt sie in dem Post.

Alessia meldet sich mit einem zuckersüßen Schwarz-Weiß-Video zurück. Zu sehen ist ihr neugeborener Sohn, der in einem groben Strickpullover auf einer kuscheligen Decke liegt. Sein Gesicht bleibt jedoch verborgen. Neben seinem kleinen Körper treffen sich drei Hände: die von Alessia, ihrem Mann Can und ihrem erstgeborenen Kind. Gemeinsam bringen sie den Zusammenhalt in der kleinen Familie zum Ausdruck. In der Kommentarspalte drücken zahlreiche Reality-TV-Kollegen ihre Freude aus und senden Glückwünsche – darunter Samira Cilingir, Vanessa Nwattu (26), Lilly Becker (49) und Danni Büchner (48).

Alessia hatte das Geschlecht ihres Babys lange nicht öffentlich gemacht. Bereits in der 33. Schwangerschaftswoche hatte sie ihren Followern auf Instagram erklärt, warum sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte: Sie fühle sich körperlich und äußerlich nicht danach, ein schönes Video für sie aufzunehmen, hatte sie damals offen gesagt. Mit dem Posting zur Geburt meldet sie sich jetzt umso herzlicher bei ihrer Community zurück.

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

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Instagram / alessiamillane Can Nitkewitz, Alessia Herren und Tochter Anisa-Amalia